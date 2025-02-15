Известного тренера по лыжам Борзова похоронили в Нижегородской области

Фото:
Почётный гражданин Ветлужского района, известный тренер по лыжному спорту Николай Борзов скончался на 78-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщает районная администрация.
Николай Борзов - выпускник института физкультуры имени П.Ф. Лесгафта (Ленинград). На протяжении многих лет преподавал физкультуру в Ветлужском медучилище, также работал тренером по лыжным гонкам.
Глава МСУ Сергей Лавренов выразил соболезнования семье, друзьям и воспитанникам Николая Борзова.
"Первоклассный тренер, тактичный человек и педагог вызывал глубокое уважение у коллег, воспитанников и их родителей. Его уход – невосполнимая утрата для всех нас", – отметил чиновник.
Прощание с почетным гражданином Ветлуги прошло 17 февраля.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Николая Борзова.
Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+