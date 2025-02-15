Известного тренера по лыжам Борзова похоронили в Нижегородской области Спорт

Фото: соцсети администрации Ветлужского района

Почётный гражданин Ветлужского района, известный тренер по лыжному спорту Николай Борзов скончался на 78-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщает районная администрация.

Николай Борзов - выпускник института физкультуры имени П.Ф. Лесгафта (Ленинград). На протяжении многих лет преподавал физкультуру в Ветлужском медучилище, также работал тренером по лыжным гонкам.

Глава МСУ Сергей Лавренов выразил соболезнования семье, друзьям и воспитанникам Николая Борзова.

"Первоклассный тренер, тактичный человек и педагог вызывал глубокое уважение у коллег, воспитанников и их родителей. Его уход – невосполнимая утрата для всех нас", – отметил чиновник.

Прощание с почетным гражданином Ветлуги прошло 17 февраля.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Николая Борзова.