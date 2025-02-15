В нижегородских вузах изменили правила поступления
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
18 февраля 2025 13:19  [132] Известного тренера по лыжам Борзова похоронили в Нижегородской области
18 февраля 2025 11:55  [151] Компания "ЛУКОЙЛ" подготовила лыжную трассу в Кстовском районе
16 февраля 2025 09:03  [420] Форвард "Пари НН" Николоз Кутателадзе будет играть за "Динамо" из Тбилиси
16 февраля 2025 08:43  [381] ХК "Торпедо" уступил "Спартаку" в результативном матче
15 февраля 2025 12:26  [818] Гимнастка Дина Аверина выходит замуж за известного фигуриста
15 февраля 2025 09:43  [484] ФК "Нижний Новгород" создаст женский сектор на стадионе
14 февраля 2025 13:34  [380] Команда АПЗ взяла серебро городского Кубка патриарха Страгородского по волейболу
12 февраля 2025 18:03  [281] 9 спортплощадок установят в муниципалитетах Нижегородской области в 2025 году
12 февраля 2025 08:45  [487] Полузащитнику "Пари НН" Константину Марадишвили сделали операцию на колене
11 февраля 2025 14:50  [423] Нижегородская детская сборная по хоккею с мячом ищет деньги для поездки в Красноярск
Спорт

Известного тренера по лыжам Борзова похоронили в Нижегородской области

18 февраля 2025 13:19  [132] Спорт

Фото: соцсети администрации Ветлужского района

Почётный гражданин Ветлужского района, известный тренер по лыжному спорту Николай Борзов скончался на 78-м году жизни. Об этом в соцсетях сообщает районная администрация.

Николай Борзов - выпускник института физкультуры имени П.Ф. Лесгафта (Ленинград). На протяжении многих лет преподавал физкультуру в Ветлужском медучилище, также работал тренером по лыжным гонкам.

Глава МСУ Сергей Лавренов выразил соболезнования семье, друзьям и воспитанникам Николая Борзова.

"Первоклассный тренер, тактичный человек и педагог вызывал глубокое уважение у коллег, воспитанников и их родителей. Его уход – невосполнимая утрата для всех нас", – отметил чиновник.

Прощание с почетным гражданином Ветлуги прошло 17 февраля.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Николая Борзова.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Лыжный спорт Некролог Смертность
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph