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Бизнес

Нижегородская область вошла в топ-3 регионов по количеству просмотров на инвестиционной карте России

18 февраля 2025 14:04  [51] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская область вошла в топ-3 самых просматриваемых регионов РФ на инвестиционной карте России (https://invest.gov.ru). За год работы инвестиционной карты России ее посетители просмотрели информацию о Нижегородской области более 4 300 раз. Сейчас на карте размещена информация о 577 инвестиционных площадках региона.

«Инвестиционная карта — один из базовых элементов регинвестстандарта. Федеральную карту запустили в феврале 2024 года на основе региональных данных. За 10 месяцев на ней разместили информацию почти о 16 тысячах площадок — как государственных, так и частных. Это и помещения для МСП, и земельные участки под промышленное строительство», - отметил заместитель министра экономического развития РФ Мурат Керефов.

С 2025 года повышение инвестиционной активности стало одной из основных задач национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»

Платформа основана на данных инвестиционных карт субъектов РФ, которые были разработаны в ходе внедрения регионального инвестиционного стандарта. С помощью карты можно оценить деловое окружение будущего проекта: рынки сбыта, преференциальные режимы, наличие полезных ископаемых и инфраструктуры – от дорожного покрытия до сотовой связи. Если необходимые подключения отсутствуют, на карточках участков указаны условия технического присоединения.

Также карта позволяет искать площадки в разных регионах и сравнивать их возможности. Здесь собраны сведения о ключевых макроэкономических показателях субъектов России, которые могут оказать влияние на реализацию проекта.

В Нижегородской области также действует региональная инвестиционная карта: https://newmap.nn-invest.ru, представляющая собой двуязычную (русский и английский языки) публичную карту региона. За наполнение инвесткарты отвечает Корпорация развития Нижегородской области.

«Инвестиционная карта – это удобный инструмент для инвестора, еще не определившегося с площадкой для реализации своего проекта. Здесь в одном месте собрана информация о расположении дорожной и инженерной инфраструктуры, тарифах на подключение и многое другое, благодаря чему предприниматель может сразу продумать этапы создания предприятия и потенциальные логистические цепочки», – отметил генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Игорь Ищенко.

Карта разработана с учетом Регионального инвестиционного стандарта. Здесь можно найти всю необходимую информацию по доступным участкам: указаны категория земель, форма собственности, наличие доступа к автомобильным и железнодорожным путям, внесены усредненные тарифы на подключение к сетям и месторождения полезных ископаемых. Кроме того, сюда интегрированы кадастровая карта и зоны покрытия сотовой связи, которые представлены как дополнительный слой.

Напомним, Нижегородская область занимает второе место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, составленном Агентством стратегических инициатив (АСИ).

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Теги:
Инвестиции Нацпроект
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