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Общество

Влюбленные из Нижнего Новгорода сыграют свадьбу на шоу «Пятницы!»

18 февраля 2025 16:16  [112] Общество

Фото: пресс-служба телеканала "Пятница!"

На телеканале "Пятница!" продолжается реалити-шоу "Четыре свадьбы" (18+), где невесты из разных городов соревнуются за главный приз. Участницы посещают торжества друг друга, оценивая их по нескольким критериям: свадебное платье, банкет, оформление зала. По итогам голосования победу одерживает та, чья свадьба набрала больше всего баллов.  

В новом выпуске примет участие пара из Нижнего Новгорода — 22-летние Наталья и Андрей. Наталья работает мастером по ремонту телефонов, а Андрей — сотрудник мебельной фабрики. Молодые люди познакомились в соцсетях, а теперь готовы сыграть свадьбу, которая может принести им победу в проекте.  

Торжество пройдет в городе Алатырь (Чувашия), откуда родом невеста. Пара запланировала праздник в молодежном стиле с элементами классики, а его главной фишкой станет оригинальный танец молодоженов. Бюджет свадьбы составит 500 тысяч рублей.  

Чтобы выиграть в шоу, Наталье и Андрею предстоит не только организовать запоминающееся торжество, но и обойти конкуренток. Посмотреть выпуск с нижегородской парой можно будет уже 18 февраля.

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Теги:
свадьба Телевидение
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