Нижегородцы назвали любимую начинку для блинов Общество

Жители Нижнего Новгорода рассказали, какие начинки предпочитают в блинах. Опрос провёл сервис SuperJob среди экономически активного населения города.

Наибольшей популярностью у нижегородцев пользуются блины с мясной начинкой — их выбрали 31% респондентов. На втором месте — творог (23%), а замыкает тройку сгущённое молоко (20%).

Чуть меньше голосов получили блины с икрой (16%), вареньем (10%) и сметаной (9%). Также в списке популярных начинок оказались ветчина с сыром (6%) и красная рыба (5%). По 3% респондентов отдали предпочтение мёду, малине, грибам, печени и сыру, а 2% любят блины с клубникой, шоколадом, капустой, яблоками, вишней и даже рисом.

Некоторые участники опроса назвали более редкие начинки, среди которых картофель, бананы, "Нутелла", яйцо, буженина, морепродукты и сало. При этом 5% опрошенных предпочитают блины вовсе без начинки, а 4% признались, что не едят их вообще.

Как оказалось, предпочтения во многом зависят от пола. Женщины чаще выбирают творог, ветчину с сыром и красную рыбу, а мужчины отдают предпочтение сгущёнке, икре и мёду.

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