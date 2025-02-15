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Общество

Нижегородцы назвали любимую начинку для блинов

18 февраля 2025 16:00  [132] Общество

Жители Нижнего Новгорода рассказали, какие начинки предпочитают в блинах. Опрос провёл сервис SuperJob среди экономически активного населения города.  

Наибольшей популярностью у нижегородцев пользуются блины с мясной начинкой — их выбрали 31% респондентов. На втором месте — творог (23%), а замыкает тройку сгущённое молоко (20%). 

Чуть меньше голосов получили блины с икрой (16%), вареньем (10%) и сметаной (9%). Также в списке популярных начинок оказались ветчина с сыром (6%) и красная рыба (5%). По 3% респондентов отдали предпочтение мёду, малине, грибам, печени и сыру, а 2% любят блины с клубникой, шоколадом, капустой, яблоками, вишней и даже рисом.  

Некоторые участники опроса назвали более редкие начинки, среди которых картофель, бананы, "Нутелла", яйцо, буженина, морепродукты и сало. При этом 5% опрошенных предпочитают блины вовсе без начинки, а 4% признались, что не едят их вообще.  

Как оказалось, предпочтения во многом зависят от пола. Женщины чаще выбирают творог, ветчину с сыром и красную рыбу, а мужчины отдают предпочтение сгущёнке, икре и мёду. 

Напомним, что Масленичная неделя начнется в этом году 24 февраля. Что нужно знать о празднике - читайте здесь.

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Теги:
Масленица Опрос
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