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Общество

Суд обязал нижегородскую компанию заплатить штраф за нарушение правил перевозки отходов

18 февраля 2025 16:56  [100] Общество

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия совместно с правоохранительными органами продолжает проверку соблюдения экологических норм при транспортировке отходов. Недавняя проверка выявила нарушение, за которое была привлечена к ответственности нижегородская компания.  

По итогам разбирательства инспекторы Росприроднадзора привлекли к административной ответственности ООО "НАО" по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ. Нарушение было зафиксировано в июле 2024 года, когда сотрудники МВД в Дзержинске остановили принадлежащий компании грузовик КамАЗ. Он перевозил жидкие отходы с территории одного из местных промышленных предприятий.  

Выяснилось, что на транспортном средстве отсутствовали специальные знаки, обозначающие класс опасности перевозимого груза. Это противоречит требованиям Федерального закона "Об отходах производства и потребления".  

ООО "НАО" обжаловало постановление, но Канавинский районный суд признал решение Росприроднадзора законным. Виновность компании была полностью доказана. Суд снизил сумму штрафа со 100 до 30 тысяч рублей, поскольку предприятие устранило выявленные нарушения и привело свои транспортные средства в соответствие с природоохранными нормами.

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Теги:
Росприроднадзор Штраф Экология
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