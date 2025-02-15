Мошенники обманули жителей Нижегородской области на 55 млн рублей Происшествия

За минувшую неделю в Нижегородской области зарегистрировано 107 случаев мошенничества, в результате которых потерпевшие лишились 55,3 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МВД.

Наиболее распространённые схемы обмана: "Звонок от службы безопасности банка" – 32 случая, "Мошенничество при онлайн-покупке" – 25 случаев, "Предложение дополнительного заработка" – 19 случаев.

В частности, женщина из Павлова перевела мошенникам более 3 миллионов рублей. 60-летней пенсионерке позвонил неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он сообщил, что её персональные данные якобы украдены, а на её имя пытаются оформить кредиты. Чтобы предотвратить незаконные операции, собеседник убедил женщину купить новый телефон и SIM-карту. Затем она сняла более 2 миллионов рублей со своего счёта и дополнительно оформила кредит на 930 тысяч рублей. Все деньги потерпевшая перевела на "безопасные счета", указанные злоумышленником. Позже женщина поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Общая сумма ущерба составила 3 145 000 рублей.

А житель Нижнего Новгорода потерял 235 тысяч рублей при попытке купить телефон. Мужчина решил приобрести смартфон через интернет и связался с продавцом по номеру, указанному в объявлении. Незнакомец прислал ссылку на оплату, попросив покупателя ввести полученный по СМС код. После подтверждения операции со счёта нижегородца списалось 235 480 рублей. Продавец перестал выходить на связь, а товар так и не был доставлен.

Жительница Шахуньи же отправила мошенникам 250 тысяч рублей, пытаясь устроиться на работу. Вакансию она нашла в интернете. Связавшись с "работодателем", она получила инструкцию установить приложение для онлайн-конференций. Во время общения ей предложили приобрести иностранную валюту, якобы необходимую для будущих расчётов. Следуя указаниям, женщина трижды перевела деньги на указанные мошенником номера. После получения 250 000 рублей "работодатель" перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов призывают граждан быть бдительными, не переводить деньги незнакомым людям и не сообщать никому коды из СМС. Если возникли подозрения, необходимо незамедлительно обратиться в полицию.