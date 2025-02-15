Экотехнопарк в Дзержинске подготовят к благоустройству летом 2025 года Экономика

В Дзержинске продолжается строительство экотехнопарка на территории бывшей промплощадки завода "Заря". На заседании комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного собрания Нижегородской области депутаты обсудили текущий этап реализации проекта, предает "НТА-Приволжье".

В настоящее время завершается возведение каркаса технологического центра. Специалисты ведут внешнюю и внутреннюю отделку здания, а также прокладывают инженерные коммуникации. Большая часть внутренних сетей уже смонтирована, за исключением водоснабжения и водоотведения. Также на объекте установлена котельная, проложен газ и введены в эксплуатацию трансформаторные подстанции с линиями электропередач.

Готовность объекта запланирована на 30 июня 2025 года. После этого, в июле-августе, начнётся благоустройство территории, а также обустройство внутриплощадочных проездов.

Запуск производства в экотехнопарке запланирован на 2026 год и будет проходить поэтапно до 2028 года.

Председатель комитета по экологии и природным ресурсам регионального парламента Владислав Атмахов сообщил, что депутаты намерены посетить объект в июне, чтобы оценить ход работ.

Экологический технопарк станет важным объектом для региона

Проект экотехнопарка является пилотным для Приволжского федерального округа и предназначен не только для нужд Нижегородской области, но и соседних регионов. По предварительным расчётам, его мощность по переработке отходов составит 492 тысячи тонн в год.

Строительство объекта ведётся при участии семи резидентов. Общая площадь экотехнопарка составит 170 тысяч квадратных метров. Реализация проекта проходит в соответствии с "дорожной картой", подписанной правительством Нижегородской области и ППК "РЭО".