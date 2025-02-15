Нижегородцам рассказали о росте цен на прием врачей Общество

В России прием врачей по итогам 2024 года стал на 17% дороже. Об этом сообщается в Telegram-канале "Бокал прессека" с ссылкой на обзор Национального рейтингового агентства.

Средняя стоимость первичного приема у врача-специалиста по стране увеличилась с 1111 до 1298 рублей. Больше всего подорожали консультации гинеколога, хирурга и стоматолога. Значительно выросли цены на лечебный массаж (+13%) и гастроскопию (+11%).

"По объёму платных медицинских услуг Нижегородская область стабильно входит в сегмент "выше среднего". Рынок частной медицины продолжает расти", - отмечается в сообщении.