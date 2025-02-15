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Общество

Нижегородцам рассказали о росте цен на прием врачей

18 февраля 2025 21:00  [115] Общество

В России прием врачей по итогам 2024 года стал на 17% дороже.  Об этом сообщается в Telegram-канале "Бокал прессека" с ссылкой на  обзор Национального рейтингового агентства.

Средняя стоимость первичного приема у врача-специалиста по стране увеличилась с 1111 до 1298 рублей. Больше всего подорожали консультации гинеколога, хирурга и стоматолога. Значительно выросли цены на лечебный массаж (+13%) и гастроскопию (+11%). 

"По объёму платных медицинских услуг Нижегородская область стабильно входит в сегмент "выше среднего". Рынок частной медицины продолжает расти", - отмечается в сообщении.

 

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье Цены
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