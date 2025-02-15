Военный госпиталь на Ижорской получил барокамеру для ускоренного заживления ран Общество

Фото: Кира Мишина

В военном госпитале на улице Ижорской в Нижнем Новгороде появился современный медицинский комплекс, способный ускорять заживление ран, помогать при ожогах и даже спасать жизни. Новая барокамера, переданная в дар медучреждению Минобороны РФ в преддверии Дня защитника Отечества, позволит врачам применять передовые методы реабилитации. Корреспондент НИА "Нижний Новгород" побывал на торжественной церемонии передачи оборудования 18 февраля и узнал подробности.

Новая техника для спасения жизней

Как отметила сенатор РФ Ольга Щетинина, оборудование в ФГКУ "422 военный госпиталь" МО РФ давно не обновлялось, потому появление современной барокамеры – важное событие.

"Наш госпиталь получил новое оборудование, которое поможет врачам спасать жизни. Это стало возможным благодаря фонду "Память поколений", который совместно с медиками выбрал технику, приобрел ее и передал в госпиталь. Вопрос реабилитации – один из ключевых для государства. Наша задача – сделать так, чтобы военнослужащие, получившие травмы, имели максимальные шансы на восстановление. Мы заинтересованы в том, чтобы наши госпитали становились высокотехнологичными", – подчеркнула Щетинина.

Помещение по барокамеру готовили в течение года – кабинет гипербарической оксигенации привели в порядок, а затем установили там оборудование, на приобретение которого ушли миллионы.

Как работает барокамера

Барокамера – это устройство, в котором пациенты дышат воздухом с повышенным содержанием кислорода под высоким давлением. Это способствует улучшению кровообращения, ускорению заживления ран, лечению ожогов и обморожений.

"Кислород насыщает кровь, улучшает питание тканей, а также помогает организму бороться с воспалительными процессами. Происходит ускоренная регенерация всех органов и тканей", – рассказал начальник госпиталя Олег Тутаев.

Он добавил, что барокамеры широко используются не только в медицине, но и в авиации, космонавтике, водолазном деле – для предотвращения и лечения кессонной болезни.

Врач-терапевт госпиталя Ирина Нещеткина отметила, что ранее в медучреждении уже была барокамера, но она была устаревшей – еще советского производства. Новое оборудование разработано на заводе Хруничева, который занимается выпуском космической техники.

"Это новейшая модель, только что с конвейера. Она рассчитана на одного пациента, но при необходимости в ней могут находиться мать и ребенок (с трех лет)", – рассказала врач.

Эффект, как при погружении в воду

По словам специалистов, во время процедуры в барокамере создается избыточное давление, и пациент ощущает себя словно под водой.

"Давление повышается постепенно. В начале процедуры содержание кислорода в камере – 23,5%, затем оно возрастает до 80-90%. Кислород проникает в кровь через альвеолы легких, затем распределяется по всему организму, насыщая ткани. Процедура проходит в три этапа: компрессия – когда закладывает уши, изопрессия – когда давление выравнивается, и декомпрессия – когда оно возвращается к норме", – объяснила Нещеткина.

Интересная особенность процедуры – пациента обязательно заземляют.

"На руке закрепляется специальный браслет, который снимает статическое электричество. Это необходимо для безопасности, чтобы исключить риск искры", – уточнила врач.

Сеанс в барокамере длится около 50-55 минут, за день лечение смогут проходить 8-10 пациентов.

"Эта процедура полезна при ожогах, обморожениях, восстановлении после травм, а также в комплексной терапии многих заболеваний. Теперь наши пациенты смогут получать качественную медицинскую помощь на новом уровне", – подчеркнула Нещеткина.

Установка нового оборудования стала важным шагом в модернизации госпиталя. Теперь у военных медиков появилось больше возможностей для эффективного лечения и реабилитации пациентов.