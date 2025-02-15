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Общество

Те, для кого труд – крут: как прошел День Российских студенческих отрядов в Нижегородской области

18 февраля 2025 16:52  [76] Общество

Фото: НРО МООО "Российские студенческие отряды"

 Более 500 молодых людей из Нижегородской области 17 февраля приняли участие в торжественном концерте, посвященному Дню Российских студенческих отрядов.

На мероприятии собрались представители студенческих отрядов Нижегородской области, школьники, студенты вузов и колледжей города и области, а также те, кто интересуется деятельностью студенческих отрядов и хочет поближе познакомиться с молодежной организацией.

«Студенческие отряды Нижегородской области — наши друзья и партнёры, которые не перестают удивлять нас своим ростом, развитием и инициативами. В этой молодежной организации объединяется большое количество молодёжи, нашей целевой аудитории, которая в прямом смысле строит и создает своё будущее и будущее страны! Поэтому мы всегда помогаем, реагируем на запросы и с гордостью смотрим на то, как ребята достигают больших успехов», – сказала министр молодёжной политики Светлана Ануфриева.

 Основной концепцией праздничного концерта стала премия студенческих отрядов Нижегородской области, где были награждены более 50 активных членов организации, которые внесли значительный вклад в развитие регионального отделения. А наполнением концерта стали творческие номера от нынешних членов студенческих отрядов.

«В этом году мы празднуем юбилейный – десятый День Российских студенческих отрядов. Ежегодно 17 февраля объединяет ветеранов движения, бойцов, кандидатов и новичков для того, чтобы вспомнить традиции, обменяться опытом и начать подготовку к трудовому семестру. Бойцы студенческих отрядов Нижегородской области – настоящие герои нашего времени, ведь именно благодаря их труду и самоотверженности строятся атомные станции и железные дороги, дети комфортно отдыхают в лагерях, а пассажиры могут спокойно путешествовать на поездах. Более 7 направлений деятельности, 61 отряд и 4000 человек сегодня каждый раз доказывают, что труд действительно крут», – сказала председатель правления Нижегородского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» Александра Панова.

Также работали интерактивные площадки от различных направлений деятельности студотрядов: «строим будущее вместе», «твоя первая работа» и «это наша история». Функционировала выставка студенческих отрядов Нижегородской области и фотозоны.

Праздничный концерт стал открытием недели, с 17 по 22 февраля, посвящённой празднованию дня Российских студенческих отрядов. На этой неделе запланированы деловая программа, карьерный форум и событийная программа для представителей движения региона, ветеранов движения и партнеров студенческих отрядов Нижегородской области.

Организатором мероприятий выступает Нижегородское региональное отделение. На данный момент в его составе 61 студенческий отряд с общим охватом более 4 тыс. человек. За 2024 год студенческие отряды Нижегородской области провели 88 мероприятий различного уровня – от региональных до всероссийских, отметили 60-летний юбилей, а летом более 2 тыс. 200 ребят успели поработать не только в регионе, но и по всей стране — от Камчатки до Черного моря и даже за пределами Российской Федерации, в Народной Республике Бангладеш, Арабской Республике Египет и Турецкой Республике.

Справка:

Российские студенческие отряды — крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. В 2024 году в составе Российских студенческих отрядов трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России, которые получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.  

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Теги:
Молодежь Студенты
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