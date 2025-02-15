Евгений Люлин: "Глаза наших героев СВО говорят без слов" Культура и отдых

Фото: пресс-служба ЗСНО

18 февраля в стенах Законодательного Собрания Нижегородской области впервые открылась выставка патриотических плакатов «Решимость и мужество», приуроченная ко Дню защитника Отечества и посвященная бойцам специальной военной операции. В открытии экспозиции принял участие председатель Законодательного Собрания Нижегородской области Евгений Люлин.

Экспозиция представляет собой собрание графических работ, посвященных подвигам российских военных в ходе специальной военной операции. Основой для творчества послужили реальные фотографии военнослужащих, включая обладателей высших государственных наград: Героев России, а также добровольцев, проявивших отвагу в ходе боевых действий.

Мероприятие организовано совместно с «Единым центром по подготовке граждан к военной службе и военно-патриотическому воспитанию молодёжи «Авангард».

«Этот проект – больше, чем собрание плакатов. Каждая работа отражает внутреннюю силу тех, кто защищает наши ценности. Их взгляды, запечатленные художниками, говорят без слов: они знают, за что сражаются. Через искусство мы видим не только лица, но и судьбы. Эти образы напоминают, что мужество остается стержнем, объединяющим общество в сложные периоды», – рассказал Евгений Люлин.

Выставка затрагивает ключевые темы: от личного героизма человека до коллективной ответственности за будущее страны. Организаторы видят в ней инструмент патриотического воспитания, способный пробудить в молодежи гордость за соотечественников.

Проект будет доступен для посещения до начала марта, после чего плакаты представят в учебных заведениях и культурных центрах региона.

«Каждый плакат – это голос, который звучит в унисон с сердцами граждан, ощущающих дух единства и патриотизма. Экспозиция охватывает широкий спектр тем: от героизма солдат до любви к родине, от защиты народа до моральной силы в трудные времена. «Решимость и мужество» — это знак уважения к тем, кто отстаивает интересы своей страны, и напоминание о том, что мужество всегда будет в центре нашей национальной идентичности», – подчеркнул директор АНО «Авангард» Андрей Нестеренко.

Кроме того, в этот день Евгений Люлин и Андрей Нестеренко подписали соглашение о сотрудничестве между Законодательным Собранием Нижегородской области и центром «Авангард». Стороны договорились совместно работать над патриотическими проектами для молодежи: проводить мероприятия, обмениваться опытом и поддерживать друг друга в информационном пространстве.

«Сегодня мы сделали важный шаг к тому, чтобы патриотизм становился неотъемлемой частью жизни молодежи. Соглашение с «Авангардом» позволит нам совместно развивать проекты, направленные на формирование у молодых граждан активной жизненной позиции, уважения к истории и культуре своей страны», – отметил Евгений Люлин.

Также, после торжественного открытия выставки и подписания соглашения был дан старт акции по сбору гуманитарной помощи для бойцов в зоне СВО «Сила в единстве», организованной Молодёжным парламентом при Законодательном Собрании, Законодательным Собранием и НРО «Молодая гвардия Единой России».

«Сегодня мы запускаем важную и нужную акцию, которая призвана поддержать наших бойцов, защищающих Родину на передовой. Это наш вклад в общее дело, это возможность для каждого студента, преподавателя и жителя Нижегородской области сказать «спасибо» тем, кто каждый день рискует своей жизнью ради нашего будущего. Мы уверены, что нижегородцы, как всегда, покажут свою сплоченность и отзывчивость. Объединим усилия и покажем, что наша сила – в единстве!» – сказал и.о. руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России» Нижегородской области Вадим Силашин.

«Каждая отправленная посылка – это частица нашего тепла и внимания. Когда бойцы открывают их, они видят: здесь, в тылу, их ждут, верят в них и гордятся их стойкостью. Даже самый скромный жест поддержки становится кирпичиком в стене, которая защищает не только наше настоящее, но и будущее», — отметил заместитель председателя Молодежного парламента при Законодательном Собрании Нижегородской области Илья Миронов.