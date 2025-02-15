Нижегородца арестовали в Таиланде после обращения в суд по делу о ДТП Происшествия

В Таиланде задержали жителя Нижнего Новгорода, чей иск о компенсации за травмы, полученные в аварии, привел к его аресту. Об этом сообщила российская журналистка Светлана Шерстобоева.

Столкновение произошло 22 декабря на острове Пхукет. Нижегородская пара передвигалась на байке, когда их сбил грузовик, перевозивший незакрепленную строительную балку. В результате аварии металлическая арматура пробила женщине ногу насквозь. Ее супруг получил переломы и ранения руки.

Пострадавшей потребовалось несколько операций, включая восстановление поврежденных нервов, вен и мышц, а также пересадку кожи. Лечение супруга покрыла страховка, однако на восстановление женщины требовалась значительная сумма. Общая стоимость медицинских услуг составила 6 млн тайских батов. Часть этой суммы удалось собрать с помощью пожертвований, а оставшуюся нижегородцы намеревались взыскать с водителя грузовика и транспортной компании.

На стадии досудебного разбирательства ответчики отказались возмещать ущерб. Тогда пострадавший подал иск в суд, после чего его задержали. Для выхода на свободу ему пришлось внести залог в размере 30 тысяч батов. Однако до завершения судебного разбирательства он не сможет покинуть Таиланд. Дополнительно его положение осложняется возможным истечением срока визы, что грозит новыми юридическими проблемами.

По словам Светланы Шерстобоевой, причиной задержания стало резкое снижение суммы компенсации: изначально речь шла о 1,5 млн батов, однако сумма была сокращена до 100 батов.

Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что при подаче исков по ДТП в Таиланде ответственность могут нести обе стороны аварии, и, возможно, аналогичные меры были применены и к другим участникам происшествия.

Теперь нижегородцу придется оплачивать услуги адвоката, а исход дела остается неопределенным, поскольку судебная практика в Таиланде нередко оказывается не в пользу иностранных граждан.