Составлен антирейтинг ДУКов по долгам за электричество в Нижнем Новгороде

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В Нижегородской области 16 управляющих компаний оказались в списке должников за электроэнергию. Общая сумма задолженности составила 9 млн рублей. В некоторых случаях счета не оплачивались годами, сообщили в пресс-службе "ТНС энерго НН".  

По данным энергоснабжающей компании, в 2023 году с управляющих организаций удалось взыскать 41,8 млн рублей в счет долгов за коммунальные услуги. Кроме того, неплательщикам пришлось оплатить 3,6 млн рублей неустойки и 1,8 млн рублей госпошлины.  

В число крупнейших должников вошли две управляющие компании из Советского района. ООО "Управляющая компания "Нижегородский Дом" накопила долг в 3,5 млн рублей, не оплачивая счета более года. ООО "Комфортная городская среда" задолжало 1,1 млн рублей, просрочив платежи почти на 12 месяцев.  

В Канавинском районе в список попали сразу три организации. ООО "Жилищно-ремонтный проект" имеет долг в 744 тыс. рублей, ООО "Строймастер" - 729 тыс. рублей, а ООО "На Союзном-3" - 464 тыс. рублей. Их задолженность формировалась в течение трех-пяти месяцев.  

В энергокомпании отметили, что продолжают работу по взысканию долгов с неплательщиков, а также применяют к ним меры, предусмотренные законодательством.

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Теги:
ДУК ЖКХ Электроэнергия
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