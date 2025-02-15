В ЗСНО представили нового министра экологии Нижегородской области Политика

Фото: ГУАД Нижегородской области

В Законодательном собрании Нижегородской области представили нового министра экологии региона. Им стал Владимир Тужилин, ранее занимавший пост советника губернатора.

Заместитель главы региона Вячеслав Горев охарактеризовал Тужилина как ответственного специалиста, который привык добиваться поставленных целей. Среди приоритетных задач министерства он назвал создание эффективной системы контроля за отходами – от их образования до переработки и повторного использования. Также ведомству предстоит модернизировать существующие в области полигоны твердых коммунальных отходов, чтобы привести их в соответствие с современными стандартами.

Сам Тужилин отметил, что сфера экологии для него новая, и в ближайшее время ему предстоит детально разобраться в работе министерства.

Ранее пост главы ведомства занимал Денис Егоров. Он руководил министерством экологии с 2019 года, а в январе 2025-го перешел на должность главы проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух". С 3 февраля обязанности министра экологии Нижегородской области исполняет Владимир Тужилин.