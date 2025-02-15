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Общество

Беспилотник для медицинской доставки испытали в Нижнем Новгороде

18 февраля 2025 18:42  [1] Общество
Беспилотник для медицинской доставки испытали в Нижнем Новгороде

Беспилотник для медицинской доставки испытали в Нижнем Новгороде

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

В Нижегородской области впервые протестировали беспилотный летательный аппарат в качестве медицинского курьера. Дрон успешно перевез биоматериалы для исследований из Борской ЦРБ в областной центр СПИДа, сообщается в телеграм-канале нижегородского губернатора Глеба Никитина.

Глава региона отметил, что сам полет занял менее 10 минут, и ни один другой способ транспортировки не позволил бы доставить столь важный груз быстрее. По его словам, использование беспилотных авиационных систем (БАС) может существенно изменить подход к логистике, а в сфере здравоохранения любая экономия времени особенно важна.  

Испытания организовал облминздрав совместно с компаниями "Горький Тех" и "Клеверкоптер". Проект реализуется в рамках национальной программы "Беспилотные авиационные системы" и экспериментального правового режима, введенного в Нижегородской области в прошлом году.  

Власти рассматривают возможность дальнейшего внедрения беспилотников в систему медицинских перевозок для оперативной доставки анализов и медикаментов.

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Теги:
беспилотники Здравоохранение
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