Завод "Красное Сормово" оштрафовали за неуплату административного взыскания

ПАО "Завод "Красное Сормово" привлечено к административной ответственности за несвоевременную оплату штрафа. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Нижегородской области.
Решение вынесено судом после того, как Гострудинспекция направила информацию о нарушении. Предприятие признано виновным по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание за несвоевременное исполнение административного взыскания.
В результате заводу назначен новый штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что убытки судостроительного завода "Красное Сормово" в 2024 году выросли в 2,5 раза.
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