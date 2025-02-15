Завод "Красное Сормово" оштрафовали за неуплату административного взыскания Общество

ПАО "Завод "Красное Сормово" привлечено к административной ответственности за несвоевременную оплату штрафа. Об этом сообщили в Государственной инспекции труда по Нижегородской области.

Решение вынесено судом после того, как Гострудинспекция направила информацию о нарушении. Предприятие признано виновным по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, предусматривающей наказание за несвоевременное исполнение административного взыскания.

В результате заводу назначен новый штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что убытки судостроительного завода "Красное Сормово" в 2024 году выросли в 2,5 раза.