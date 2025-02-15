Судостроители показали первую готовую каюту лайнера "Николай Жарков" Общество

Фото: "ВодоходЪ"

Нижегородские судостроители продемонстрировали первый завершенный интерьер каюты на строящемся круизном лайнере "Николай Жарков". Об этом сообщили в пресс-службе компании "ВодоходЪ".

Готовая каюта относится к категории "Делюкс" без балкона и расположена на главной палубе судна. В настоящее время на теплоходе продолжаются испытания инженерных систем.

В течение ближайшего месяца планируется полностью оборудовать все 28 кают "Делюкс" на главной палубе. После этого специалисты приступят к отделке жилых помещений на средней, шлюпочной и солнечной палубах.

Всего на лайнере будет 88 кают семи различных категорий, включая специальные помещения для маломобильных пассажиров. Большинство кают получат балконы.

"Николай Жарков" – это первое судно серии проекта 00840 "Карелия", строительство которого ведется на заводе "Красное Сормово". В рамках проекта планируется выпуск трех четырехпалубных теплоходов, которые будут курсировать в акватории Финского залива, Каспийского, Азовского, Черного и Белого морей, а также по внутренним водным маршрутам России.

Ранее сообщалось, что в Чкаловске состоялась закладка электрического автономного пассажирского судна.