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Общество

Судостроители показали первую готовую каюту лайнера "Николай Жарков"

18 февраля 2025 19:29  [123] Общество

Фото: "ВодоходЪ"

Нижегородские судостроители продемонстрировали первый завершенный интерьер каюты на строящемся круизном лайнере "Николай Жарков". Об этом сообщили в пресс-службе компании "ВодоходЪ".  

Готовая каюта относится к категории "Делюкс" без балкона и расположена на главной палубе судна. В настоящее время на теплоходе продолжаются испытания инженерных систем.  

В течение ближайшего месяца планируется полностью оборудовать все 28 кают "Делюкс" на главной палубе. После этого специалисты приступят к отделке жилых помещений на средней, шлюпочной и солнечной палубах.  

Всего на лайнере будет 88 кают семи различных категорий, включая специальные помещения для маломобильных пассажиров. Большинство кают получат балконы.  

"Николай Жарков" – это первое судно серии проекта 00840 "Карелия", строительство которого ведется на заводе "Красное Сормово". В рамках проекта планируется выпуск трех четырехпалубных теплоходов, которые будут курсировать в акватории Финского залива, Каспийского, Азовского, Черного и Белого морей, а также по внутренним водным маршрутам России.

Ранее сообщалось, что в Чкаловске состоялась закладка электрического автономного пассажирского судна.

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Теги:
Судоходство
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