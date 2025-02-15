Шесть нижегородок получили условку за организацию подпольного казино Происшествия

Фото: СУ СКР по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде шесть женщин признаны виновными в незаконной организации и проведении азартных игр. Суд назначил им условные сроки и штрафы, передает пресс-служба регионального следственного управления СК России.

Как установило следствие, с января по май 2024 года осужденные действовали группой по предварительному сговору. Они организовали подпольный игровой клуб в одном из домов Ленинского района, где проводили азартные игры с использованием игрового оборудования.

Нелегальную деятельность пресекли в мае 2024 года. В ходе совместной операции следователей СК России, сотрудников прокуратуры и УФСБ клуб был закрыт, а оборудование изъято.

Суд признал собранные доказательства достаточными для вынесения приговора. Каждой из обвиняемых назначено наказание в виде 1 года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев. Также им придется выплатить штрафы в размере от 100 000 до 140 000 рублей.

В начале февраля стало известно, что приговор выслушали 8 нижегородцев, причастных к незаконной организации азартных игр.