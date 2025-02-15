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19 февраля 2025 10:21  [103] Нижегородскому военному госпиталю передали новое медицинское оборудование
Общество

Нижегородскому военному госпиталю передали новое медицинское оборудование

19 февраля 2025 10:21  [103] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

Нижегородскому военному госпиталю 422 передали новое высокотехнологичное  оборудование: стоматологическую установку, офтальмологическую аппаратуру, томограф и барокомплекс. Дорогостоящая медицинская техника приобретена благодаря помощи благотворительного фонда «Память поколений». Новое оборудование ускорит лечение и реабилитацию пациентов, включая бойцов СВО, восстанавливающихся после травм.

«Искренне благодарю всех, кто помогает нашим ребятам пройти необходимое лечение и реабилитацию и скорее встать на ноги. Только благодаря профессионализму наших врачей, современному медицинскому оборудованию, помощи благотворительных фондов, и, конечно же, теплу и вниманию, оптимизму и позитивному настрою, пациенты госпиталя идут на поправку гораздо быстрее. Желаю каждому из них крепкого здоровья!» - сказала сенатор РФ Ольга Щетинина во время передачи оборудования.

Ранее в госпитале для установки барокомплекса было отремонтировано специальное помещение.

«Представителям фонда огромные слова благодарности и признательность за благородное дело, мощную поддержку и помощь в восстановлении, в первую очередь, участников специальной военной операции. Современное медицинское оборудование – это большая поддержка не только для госпиталя, но еще для врачей и его пациентов. Таким образом, мы повышаем качество медицинской помощи и помогаем в реабилитации ветеранов и инвалидов боевых действий, и что немаловажно в настоящее время - в лечении, восстановлении и реабилитации участников СВО», - сказал заместитель председателя Законодательного собрания Нижегородской области, руководитель фракции «Единой России» Алексей Антонов.

Он также отметил, что депутатский корпус и актив «Единой России» оказывают всевозможную поддержку медицинскому учреждению. К примеру, в прошлом году при содействии партактива для госпиталя была закуплена крупная партия оргтехники.

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода, участник СВО Евгений Чинцов подчеркнул, что передача госпиталю современного оборудования проходит в преддверии Дня защитника Отечества.

«Это один из главных праздников военнослужащих и вооруженных сил нашей великой державы. Особенный день для всех, кто стоит на страже нашего Отечества. Однако без вашей помощи, помощи врачей, это было бы невозможно. Вы - настоящие герои, спасаете жизни солдат, рискуя своей собственной, эвакуируя их с линии соприкосновения в медицинские учреждения, такие как этот госпиталь, где им уже оказывается квалифицированная медицинская помощь. И для этого требуется специальное медицинское оборудование. Благодаря такой поддержке это становится возможным. Уверен, что с поставленным оборудованием и вашим профессионализмом вы спасете еще много жизней наших бойцов», - обратился к сотрудникам госпиталя Евгений Чинцов.

Фонд «Память поколений» оказывает поддержку Нижегородской области уже не первый год.

«В целом с учреждениями Нижегородской области мы уже знакомы: помощь от фонда в 2016 году получил «Нижегородский дом-интернат для ветеранов войны и труда», также мы помогали «Нижегородскому областному неврологическому госпиталю ветеранов войн» - в 2019 году и 2021 году предоставили учреждению реабилитационное оборудование. Нижегородскому госпиталю помогаем впервые – очень приятно видеть команду таких высококлассных специалистов, новое оборудование точно попало в хорошие руки!» - отметила Эльнора Лысова, руководитель направления по реализации целевых программ благотворительного фонда «Память поколений».

В рамках направления адресной помощи от фонда 364 ветерана из Нижегородской области получили медицинскую помощь.

Справка. Фонд «Память поколений» с 2015 года оказывает медицинскую помощь ветеранам Великой Отечественной войны и других боевых действий. За все время деятельности фонда более 19 тысяч ветеранов по всей стране получили необходимую помощь: слуховые аппараты, коляски, комплекты медикаментов, а также возможность пройти лечение и реабилитацию в профильных медицинских учреждениях. Ежегодно фонд проводит одну из самых масштабных благотворительных акций в стране - «Красная гвоздика». С апреля по июнь волонтеры по всей России выходят на улицы своих городов и распространяют значки с гвоздикой за пожертвования. Все собранные средства идут на медицинскую помощь ветеранам.

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Теги:
Военные Единая Россия Здравоохранение
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