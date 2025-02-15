Перевозку биоматериалов между медучреждениями с помощью беспилотника впервые успешно выполнили в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

В Нижегородской области впервые перевезли биологические материалы между медицинскими учреждениями с помощью беспилотника. 18 февраля 2025 года из Борской ЦРБ в Нижегородский СПИД-центр успешно доставили партию пробирок для выполнения исследования крови пациентов.

Инновационный проект «Беспилотная аэрологистика биоматериалов» - совместная инициатива министерства здравоохранения Нижегородской области и АНО «Горький Тех», которая реализуется в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы».

«С прошлого года работа по проведению всех исследований на наличие ВИЧ-инфекции централизована в областном СПИД-центре. Именно здесь создана уникальная роботизированная лаборатория, деятельность которой исключает риск возникновения ошибок, значительно экономит временные и трудовые затраты медиков. Мы должны сделать все для того, чтобы выполнение анализов занимало как можно меньше времени. Когда мы поняли, что самый большой объем времени уходит именно на транспортировку биоматериалов из районов области в Нижний Новгород, то решили посмотреть, сможет ли с этой задачей справиться беспилотник. Кончено, было очень волнительно, но эксперимент удался. Мы успешно доставили около 100 пробирок с кровью из Борской ЦРБ в СПИД-центр за очень короткое время», – рассказала министр здравоохранения Нижегородской области Галина Михайлова.

С учетом предполетной подготовки и перелета транспортировка пробирок заняла меньше часа.

Как отметил главный врач Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями Соломон Апоян, в пилотном режиме проект по доставке анализов из Борской ЦРБ продлится еще около двух недель, за это время планируется выполнить 10 полетов в одну и другую сторону. Реализация проекта позволит протестировать передовое решение в реальных условиях, заложить основу для масштабного развития беспилотной аэрологистики в Нижегородской области.

«Ежедневно мы выполняем около восьми тысяч анализов крови на наличие ВИЧ-инфекции. У проекта есть не только медицинский эффект, то есть сокращение времени получения результата пациентом и врачом, но и экономический: если масштабировать такие полеты на уровень всего региона, мы значительно сократим затраты на транспортировку биоматериалов», – подчеркнул Соломон Апоян.

В АНО «Горький Тех» отметили, что реализация проекта стала возможной благодаря нацпроекту «Беспилотные авиационные системы» и тому, что в Нижегородской области был установлен экспериментальный правовой режим для полетов дронов.

«Национальный проект стартовал в 2024 году по инициативе президента России Владимира Путина. За прошедший год в нашем регионе проведена очень серьезная работа по развитию беспилотных авиационных систем: ведется поддержка изготовителей, запущен научно-производственный центр, установлен экспериментальный правовой режим, который нивелировал ряд правовых ограничений и позволил упростить использование беспилотников. Нижегородская область – первый регион, опробовавший беспилотную перевозку биологических материалов. То есть мы стремимся не только развивать технологии производства БАС, но и интегрировать их в решение актуальных вопросов», – сказал руководитель направления развития беспилотных и роботизированных систем АНО «Горький Тех» Михаил Фадеев.

Индустриальным партнером проекта стала нижегородская компания «Клеверкоптер». Ее специалисты обеспечили безопасное выполнение полета и техническое обслуживание борта.

«Аппарат, который мы сегодня использовали, коптер «Курьер-30», разработан нашей компанией, он входит в реестр отечественной продукции Минпромторга РФ. Маршрут полета составил около 5,8 километра в одну сторону и столько же – обратно, вес груза – около четырех килограммов. Скорость полета такого коптера составляет примерно 70 километров в час, аппарат способен выполнять перевозки в дождь и в снег, при ветре до 12 метров в секунду. Тестовые запуски, которые мы продолжим проводить, позволят оценить применение беспилотника в городской среде, где нужно летать предельно аккуратно. Кроме того, мы прорабатываем концепцию курьерской доставки грузов с помощью БАС – это сегодня крайне перспективное направление», – поделился генеральный директор ООО «Клеверкоптер» Сергей Гусев.

Напомним, национальный проект «Беспилотные авиационные системы» (БАС) посвящен созданию перспективной самостоятельной отрасли экономики, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотных воздушных судов.