Около 3500 рублей потратят нижегородцы на подарки к Дню защитника Отечества Экономика

В 2025 году жители Нижнего Новгорода планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества в среднем 3500 рублей. Такие данные представил сервис SuperJob.

В прошлом году эта сумма была немного ниже — 3200 рублей. Для сравнения: в 2023 году средний бюджет составлял 3000 рублей, столько же было в 2022 году, а в 2021 году нижегородцы выделяли на подарки 2700 рублей.

По результатам опроса, 70% женщин и 30% мужчин будут поздравлять близких с 23 февраля. Женщины чаще всего покупают подарки для мужей, отцов и сыновей, а каждая двадцатая — для коллег. Мужчины же в первую очередь поздравляют отцов и сыновей. 4% представителей сильного пола решили порадовать самих себя: "Я офицер СССР!", "Подарю себе сигары", — объясняют они свой выбор.

Хотя мужчин среди дарителей меньше, их бюджеты обычно выше: в среднем 5000 рублей против 3500 у женщин. В целом россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля около 4000 рублей — это на 11% больше, чем в прошлом году.

Среди городов с самыми крупными затратами на подарки лидируют Москва и Санкт-Петербург — 4600 и 4300 рублей соответственно. В Красноярске планируют потратить 4100 рублей, в Екатеринбурге и Краснодаре — по 4000.