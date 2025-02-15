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Экономика

Около 3500 рублей потратят нижегородцы на подарки к Дню защитника Отечества

20 февраля 2025 06:00  [1] Экономика

В 2025 году жители Нижнего Новгорода планируют потратить на подарки ко Дню защитника Отечества в среднем 3500 рублей. Такие данные представил сервис SuperJob.  

В прошлом году эта сумма была немного ниже — 3200 рублей. Для сравнения: в 2023 году средний бюджет составлял 3000 рублей, столько же было в 2022 году, а в 2021 году нижегородцы выделяли на подарки 2700 рублей.  

По результатам опроса, 70% женщин и 30% мужчин будут поздравлять близких с 23 февраля. Женщины чаще всего покупают подарки для мужей, отцов и сыновей, а каждая двадцатая — для коллег. Мужчины же в первую очередь поздравляют отцов и сыновей. 4% представителей сильного пола решили порадовать самих себя: "Я офицер СССР!", "Подарю себе сигары", — объясняют они свой выбор.  

Хотя мужчин среди дарителей меньше, их бюджеты обычно выше: в среднем 5000 рублей против 3500 у женщин. В целом россияне планируют потратить на подарки к 23 февраля около 4000 рублей — это на 11% больше, чем в прошлом году.  

Среди городов с самыми крупными затратами на подарки лидируют Москва и Санкт-Петербург — 4600 и 4300 рублей соответственно. В Красноярске планируют потратить 4100 рублей, в Екатеринбурге и Краснодаре — по 4000.

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Теги:
День защитника Отечества Деньги Опрос
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