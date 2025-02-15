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Культура и отдых

9% нижегородцев продлят День защитника Отечества отгулами

19 февраля 2025 19:52  [107] Культура и отдых

Лишь 9% работающих жителей Нижнего Новгорода планируют взять отпуск или отгулы, чтобы увеличить время отдыха на День защитника Отечества. Такие данные приводит сервис SuperJob.  

В этом году 23 февраля выпадает на воскресенье. Казалось бы, логично было бы компенсировать этот выходной в понедельник, но правительство перенесло его на 8 мая. В итоге для большинства нижегородцев предстоящая неделя останется обычной рабочей.  

Желание продлить отдых чаще встречается среди мужчин — 12% против 7% среди женщин. Самая активная категория, планирующая присоединить к празднику дополнительные дни, — это работники от 35 до 45 лет.  

Заметна и зависимость от уровня дохода: среди респондентов с зарплатой выше 100 тысяч рублей в месяц 17% собираются взять выходные, тогда как среди тех, кто зарабатывает меньше, этот показатель не превышает 9%.

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Теги:
День защитника Отечества Опрос Праздники
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