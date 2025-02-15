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Роструд расследует ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в Большой Ельне

19 февраля 2025 12:22  [123] Происшествия

Фото: "Нижний 24"

Микроавтобус въехал в мусоровоз на Магистральной улице в селе Большая Ельня Кстовского округа утром 19 февраля. Происшествием заинтересовались в Государственной инспекции труда Нижегородской области.

Данные о пострадавших уточняются.  

В случае, если среди участников ДТП окажутся сотрудники, находившиеся при исполнении трудовых обязанностей, трудинспекция проведет проверку на предмет связи происшествия с производственной деятельностью.

Ранее сообщалось о 34-летней женщине, которая решила перебежать дорогу в неположенном месте в Нижнем Новгороде и попала под колеса маршрутки. Пострадавшая умерла в больнице.

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Теги:
Госинспекция труда ДТП Кстовский муниципалитет
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