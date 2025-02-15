Стартовал приём заявок на Международный телекинофорум "Новая реальность — 2025" Культура и отдых

Международный телекинофорум "Новая реальность" (16+) в 2025 году пройдёт в Нижнем Новгороде с 16 по 20 июня. Главная площадка телекинофорума — Центр культуры "Рекорд".

Традиционно в рамках телекинофорума пройдут открытые кинопоказы, профессиональные дискуссии и мастер-классы для участников.

Цель телекинофорума "Новая реальность" — содействие культурной и духовной интеграции народов и повышение значимости российского телекиноискусства на карте России и мира путём развития и укрепления отношений журналистских и кинематографических сообществ России и других стран, а также выявление молодых талантливых режиссёров документального кино, операторов и создателей телевизионных передач.

В 2025 году подать заявку для участия в конкурсном отборе можно в десяти номинациях. В год празднования Великой Победы организационный комитет телекинофорума ввёл номинацию "Великой Победе — 80!"

На конкурс принимаются российские и зарубежные документальные и телевизионные проекты, показанные в кинотеатрах, по телевидению или размещённые в интернете с 1 января 2024 года по 30 апреля 2025 года. Документальный фильм и телепрограмму может представить на конкурс только один из правообладателей, то есть телевещатель или производитель.

Работы принимаются на русском языке, государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранных языках. Работы на государственных языках республик, входящих в состав Российской Федерации, других языках народов Российской Федерации или иностранных языках должны быть обязательно снабжены субтитрами на русском языке.

Работа на конкурс принимается в электронном виде в формате MP4 на сайте форума до 1 мая 2025 года.

Заполнить заявку участника и ознакомиться с более подробной информацией можно на сайте Телекинофорума "Новая реальность" https://newreality.tv/.

Международный телекинофорум "Новая реальность" (16+) в 2025 году реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.