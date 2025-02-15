53-летний слесарь погиб при падении с высоты на Бору Происшествия

Нижегородская трудовая инспекция расследует несчастный случай на Бору — там погиб 53-летний слесарь-ремонтник ООО «Метмаш», упавший с высоты.

Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, инцидент произошел при выполнении ремонта ковочного пресса кузнечно-прессового цеха на улице Луначарского около трех часов ночи 19 февраля. Рабочий погиб.

В случившемся теперь разбираются специалисты Роструда. Предстоит установить обстоятельства трагедии и ее причины.

Ранее сообщалось, что Гострудинспекция заинтересовалась ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в селе Большая Ельня, произошедшем утром 19 февраля. На момент публикации этой новости данных о пострадавших нет.