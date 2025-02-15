53-летний слесарь погиб при падении с высоты на Бору

Нижегородская трудовая инспекция расследует несчастный случай на Бору — там погиб 53-летний слесарь-ремонтник ООО «Метмаш», упавший с высоты.
Как рассказали в пресс-службе надзорного ведомства, инцидент произошел при выполнении ремонта ковочного пресса кузнечно-прессового цеха на улице Луначарского около трех часов ночи 19 февраля. Рабочий погиб.
В случившемся теперь разбираются специалисты Роструда. Предстоит установить обстоятельства трагедии и ее причины.
Ранее сообщалось, что Гострудинспекция заинтересовалась ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в селе Большая Ельня, произошедшем утром 19 февраля. На момент публикации этой новости данных о пострадавших нет.
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