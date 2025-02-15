Снятый по рассказам Захара Прилепина сериал выйдет 18 февраля Культура и отдых

Основанный на рассказах Захара Прилепина сериал "Ополченский романс" (16+) станет доступен 18 февраля в одном из онлайн-кинотеатров, а 24 февраля его покажет телеканал НТВ.

Сюжет переносит зрителей в 2014 год и раскрывает события того времени через судьбы героев. Журналист Суворов отправляется на Донбасс с гуманитарной миссией и планом взять интервью у комбата Лесенцова, сражающегося на стороне ополченцев. Он рассчитывает продать материал немецкому изданию, чтобы получить постоянную работу. Однако поездка оборачивается для него совершенно неожиданным образом.

По словам нижегородца Захара Прилепина, проект стал для него личным, поскольку связан с людьми, которых он знал и которые уже не вернутся.

Съемки сериала проходили в Калужской области с октября по декабрь 2023 года.

Ранее сообщалось, что нижегородский губернатор Глеб Никитин побывал на премьере сериала по рассказам Прилепина.