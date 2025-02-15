Банк ДОМ.РФ профинансировал в 2024 году новые проекты в Поволжье на 211 млрд рублей

Проект КРТ в деревне Ольгино, Приокского района Нижнего Новгорода

В 2024 году Банк ДОМ.РФ заключил с застройщиками сделки на финансирование 56 новых проектов с лимитом более 211 млрд рублей в 14 субъектах Приволжского федерального округа (ПФО). Об этом на онлайн-конференции "Развитие жилищного строительства в ПФО" сообщил вице-президент-директор подразделения "Региональный корпоративный бизнес" Банка ДОМ.РФ Александр Чобан.

"По итогам 2024 года портфель проектного финансирования жилищного строительства Банка ДОМ.РФ в Поволжье составил 779 млрд рублей. Банк реализует здесь более 158 проектов общей площадью 12 млн кв. м. Одним из ключевых фокусов работы является финансирование проектов КРТ. Механизм КРТ помогает создавать комфортную городскую среду, решать социальные вопросы, в частности расселять ветхое и аварийное жилье. В прошлом году мы заключили 4 новых сделки по финансированию проектов КРТ в Оренбурге, Пензе, Йошкар-Оле, Нижнем Новгороде. На конец 2024 года портфель проектов КРТ в ПФО достиг 121 млрд рублей. Градостроительный потенциал этих площадок составляет порядка 1,5 млн кв. м", – рассказал Александр Чобан.

В 2024 году в Приволжском федеральном округе ввели в эксплуатацию 47 домов общей площадью 642 тыс. кв. м, построенных при поддержке банка. Это более 7 тысяч квартир.

Банк ДОМ.РФ также финансирует развитие туристической инфраструктуры в Поволжье в рамках льготной программы кредитования минэкономразвития. Банк одобрил кредитные лимиты на строительство 5 отелей в Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях и Пермском крае на сумму 16,5 млрд рублей с суммарным номерным фондом 524 номера.

Фото предоставлено АО "Банк ДОМ.РФ"