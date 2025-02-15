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Культура и отдых

Работу детских экологических лагерей обсудили в нижегородском Заксобрании

19 февраля 2025 13:59  [94] Культура и отдых

Фото: пресс-служба ЗСНО

Во вторник, 18 февраля, в региональном парламенте прошло заседание комитета по экологии и природным ресурсам, на котором обсудили итоги организации и проведения детских профильных экологических лагерей в 2024 году и планы на 2025 год.

«Радует, что интерес учащихся к краеведению и туризму стабильно растет на протяжении последних лет», - подчеркнул спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин.

Количество детей, участвующих в летних лагерях и походах, в 2024 году увеличилось в 20 раз по сравнению с 2021 годом, достигнув впечатляющей цифры практически в 50 тысяч участников.

Члены комитета по экологии и природным ресурсам подчеркнули, что в 2025 году они намерены продолжить свою работу в этой области, сохраняя достигнутые успехи и стремясь к их улучшению. На данный момент уже намечено открытие 20 палаточных лагерей, 62 лагерей с дневным пребыванием, а также организация более 1500 походов и 200 туристических слетов.

В настоящее время объявлен конкурс на предоставление гранта в форме субсидии на проведение детских экологических палаточных лагерей, полевых экспедиций и походов. Срок приема заявок – с 3 по 16 марта 2025 года. Подробности можно найти по ссылке http://epps.nobl.ru/.

«Наши инициативы направлены на расширение возможностей для детей и подростков, желающих активно проводить свое время на свежем воздухе, развивать навыки ориентирования и командной работы, а также углублять свои знания о родном крае. Таким образом, можно говорить о том, что краеведение и туризм становятся важными компонентами образовательного процесса, способствующими формированию у молодежи не только практических навыков, но и любви к природе и своему региону», - заключил председатель комитета по экологии и природным ресурсам Законодательного Собрания Нижегородской области Владислав Атмахов.

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Теги:
Детские лагеря Законодательное собрание
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