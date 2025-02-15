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Экономика

АвтоВАЗ опроверг слухи об опасных подушках безопасности Takata

19 февраля 2025 14:27  [54] Экономика

Вброс о "смертельных" подушках безопасности Takata, якобы ставших причиной десятков летальных исходов, не имеет под собой оснований. Об этом в беседе с 360.ru заявил директор по связям с общественностью ОАО "АвтоВАЗ" Сергей Ильинский.  

"Появившаяся сегодня информация — это очередной фейк от организации, которая снова не удосужилась провести фактчекинг", — подчеркнул он.  

Ильинский напомнил, что в 2018 году автомобили Lada Granta, Kalina и Priora были отозваны для проверки подушек безопасности, однако никаких нарушений выявлено не было.  

По его словам, в модели Lada Vesta изначально были внедрены технические решения, исключающие использование некачественных компонентов. Они были разработаны совместно с Takata на этапе проектирования автомобиля.  

"За весь период эксплуатации ни разу не было зафиксировано некорректного срабатывания подушек безопасности", — подчеркнул представитель АвтоВАЗа.  

В настоящее время АвтоВАЗ использует подушки безопасности другого производителя, но, как уточнил Ильинский, это связано исключительно с санкционными ограничениями. 

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Теги:
Автомобили Промышленность
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