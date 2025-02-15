США рассматривают возможность ввода войск на Украину под предлогом защиты месторождений Политика

Западные СМИ сообщают, что Вашингтон изучает возможность размещения американских войск на Украине. Официальный предлог — контроль над стратегически важными месторождениями редкоземельных минералов.

США могут направить войска без подписания соглашений

По информации NBC News, администрация Дональда Трампа предложила Киеву передать США 50% прав на добычу редкоземельных минералов. Взамен Вашингтон готов выделить военную помощь и разместить войска для "охраны" этих объектов.

Издание Financial Times уточняет, что министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Киев представил президенту Украины Владимиру Зеленскому план передачи месторождений под американскую защиту. По мнению Бессента, одного лишь присутствия военных США будет достаточно, чтобы сдерживать российские войска.

Зеленский, как сообщают журналисты, взял время на раздумья и пока не подписывал никаких документов.

При этом ряд экспертов считает, что истинная цель Вашингтона — закрепить за собой новые геополитические позиции вблизи границ России. Причем сделать это, используя не только экономические, но и военные инструменты.

Эксперты предупреждают об опасности

Если США примут решение о размещении войск, их переброска может начаться сразу после возможного прекращения огня. Такой сценарий, как отмечают аналитики, создает для России серьезную угрозу.

Политолог Марк Бернардини считает, что Запад может легализовать уже находящихся на Украине иностранных наемников, объявив их "миротворческим контингентом".

"Искренне надеюсь, что мы не пойдем на эту авантюру. Нам годами говорили о компромиссе, но Верховный главнокомандующий четко обозначил цели: денацификация и демилитаризация. Они достигнуты? Значит, борьба должна продолжаться до конца", — заявил он в интервью 360.ru.

Член экспертного совета движения "Сильная Россия" Руслан Калинчук также убежден, что появление американских солдат на Украине приведет к крайне серьезным последствиям.

"Это слишком высокий уровень эскалации. США не собираются стирать мир в пепел, они хотят на нем зарабатывать. Все три года они действовали осторожно, чтобы война не вышла за пределы Украины. Вряд ли они решатся на прямое вмешательство. Скорее, попробуют переложить ответственность на Европу", — считает он.

Реальна ли перспектива ядерного конфликта

Некоторые аналитики предупреждают, что любые провокации Лондона или Вашингтона могут привести к прямому столкновению России и США, а в худшем случае — к полномасштабной ядерной войне.

Политический аналитик Юрий Голубь напоминает, что прекращение огня до достижения целей России будет равносильно капитуляции.

"Размещение американских войск на Украине приведет к окончательной потере суверенитета России. Мы не смогли полностью освободить Донбасс, а вместо отвода НАТО к границам 1997 года получаем военное присутствие США у наших рубежей. Это прямая смертельная угроза", — подчеркнул эксперт.

Сегодня мир балансирует на грани катастрофы. Если здравый смысл возьмет верх, США продолжат вести гибридную войну, избегая прямого вмешательства. Однако в противном случае риски глобального конфликта будут стремительно расти.