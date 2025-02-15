На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Политика
19 февраля 2025 14:44  [42] США рассматривают возможность ввода войск на Украину под предлогом защиты месторождений
18 февраля 2025 19:13  [331] В ЗСНО представили нового министра экологии Нижегородской области
18 февраля 2025 14:10  [336] Пять новых корпусов школ планируют построить в Нижнем Новгороде
15 февраля 2025 12:38  [609] Геннадий Гурьянов стал заместителем нижегородца Андрея Бетина в "РСВ"
14 февраля 2025 19:00  [1157] Эксперт-мониторинг событий с 7 по 14 февраля 2025 года от АНО "Минин-центр"
14 февраля 2025 16:50  [500] Милонов назвал День святого Валентина "плевком в русскую культуру"
14 февраля 2025 11:13  [550] Евгений Люлин: "Сельскохозяйственная отрасль региона держится именно на таких хозяйствах как СПК "Березники""
14 февраля 2025 11:11  [515] По проекту «Единой России» и Минпросвещения в 2025 году отремонтируют почти 1,5 тысячи объектов образования
13 февраля 2025 15:33  [512] Премия "Служение" собрала рекордную 41 тысячу заявок
13 февраля 2025 12:24  [857] Захар Прилепин: "Трамп залезет с ногами в нашу Украину"
Политика

США рассматривают возможность ввода войск на Украину под предлогом защиты месторождений

19 февраля 2025 14:44  [42] Политика

Западные СМИ сообщают, что Вашингтон изучает возможность размещения американских войск на Украине. Официальный предлог — контроль над стратегически важными месторождениями редкоземельных минералов.

США могут направить войска без подписания соглашений  

По информации NBC News, администрация Дональда Трампа предложила Киеву передать США 50% прав на добычу редкоземельных минералов. Взамен Вашингтон готов выделить военную помощь и разместить войска для "охраны" этих объектов.  

Издание Financial Times уточняет, что министр финансов США Скотт Бессент во время визита в Киев представил президенту Украины Владимиру Зеленскому план передачи месторождений под американскую защиту. По мнению Бессента, одного лишь присутствия военных США будет достаточно, чтобы сдерживать российские войска.  

Зеленский, как сообщают журналисты, взял время на раздумья и пока не подписывал никаких документов.  

При этом ряд экспертов считает, что истинная цель Вашингтона — закрепить за собой новые геополитические позиции вблизи границ России. Причем сделать это, используя не только экономические, но и военные инструменты.  

Эксперты предупреждают об опасности  

Если США примут решение о размещении войск, их переброска может начаться сразу после возможного прекращения огня. Такой сценарий, как отмечают аналитики, создает для России серьезную угрозу.  

Политолог Марк Бернардини считает, что Запад может легализовать уже находящихся на Украине иностранных наемников, объявив их "миротворческим контингентом".  

"Искренне надеюсь, что мы не пойдем на эту авантюру. Нам годами говорили о компромиссе, но Верховный главнокомандующий четко обозначил цели: денацификация и демилитаризация. Они достигнуты? Значит, борьба должна продолжаться до конца", — заявил он в интервью 360.ru.  

Член экспертного совета движения "Сильная Россия" Руслан Калинчук также убежден, что появление американских солдат на Украине приведет к крайне серьезным последствиям.  

"Это слишком высокий уровень эскалации. США не собираются стирать мир в пепел, они хотят на нем зарабатывать. Все три года они действовали осторожно, чтобы война не вышла за пределы Украины. Вряд ли они решатся на прямое вмешательство. Скорее, попробуют переложить ответственность на Европу", — считает он.  

Реальна ли перспектива ядерного конфликта  

Некоторые аналитики предупреждают, что любые провокации Лондона или Вашингтона могут привести к прямому столкновению России и США, а в худшем случае — к полномасштабной ядерной войне.  

Политический аналитик Юрий Голубь напоминает, что прекращение огня до достижения целей России будет равносильно капитуляции.  

"Размещение американских войск на Украине приведет к окончательной потере суверенитета России. Мы не смогли полностью освободить Донбасс, а вместо отвода НАТО к границам 1997 года получаем военное присутствие США у наших рубежей. Это прямая смертельная угроза", — подчеркнул эксперт.  

Сегодня мир балансирует на грани катастрофы. Если здравый смысл возьмет верх, США продолжат вести гибридную войну, избегая прямого вмешательства. Однако в противном случае риски глобального конфликта будут стремительно расти.

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
СВО СМИ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph