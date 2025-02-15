Кино в дорогу: как смотрят фильмы и сериалы в путешествиях изучили "Авито" и онлайн-кинотеатр Wink.ru

Большинство россиян тратят в турпоездках более двух часов в день на кино и сериалы, а самые популярные жанры — комедии, семейные фильмы и детективы. Самое благоприятное время, которое чаще всего коротают за просмотром видео — перелеты или поездки по железной дороге. Регионами-киноманами, жители которых больше всего времени проводят за просмотром фильмов и сериалов, стали Карачаево-Черкессия, Кабардино-Балкария и Республика Алтай, сообщается в совместном исследовании сервиса бронирования жилья «Авито Путешествия» и онлайн-кинотеатра Wink.ru.
«Авито Путешествия» и Wink.ru опросили 10 тысяч совершеннолетних жителей страны, чтобы понять, какие фильмы и сериалы они смотрят в туристических поездках и сколько времени на них тратят. Большинство россиян (80%) с разной периодичностью смотрят фильмы и сериалы в путешествиях, при этом каждый третий (33%) делает это регулярно. Привычка часто потреблять видеоконтент в поездках больше характерна для молодых поколений — это делает 40% респондентов в возрасте от 18 до 24 лет и 38% от 25 до 34 лет. В то же время среди путешественников старше 65 лет регулярно смотрят кино и сериалы 22% россиян.
Почти половина респондентов (46%) в целом тратят в путешествиях на видеоконтент от двух до трех часов ежедневно. Еще у 11% россиян на просмотр кино и сериалов уходит более трех часов в день. При этом время, проведенное у экранов, также выше у молодых респондентов. Опрошенные до 24 лет проводят за кинопросмотром в путешествиях около двух часов, а респонденты старше 65 лет — менее полутора.
|
Смотрите ли вы фильмы и сериалы в путешествиях?
|
Все вместе
|
возраст (лет)
|
18-24
|
25-34
|
35-44
|
45-54
|
55-64
|
65+
|
Регулярно
|
33%
|
40%
|
38%
|
35%
|
29%
|
24%
|
22%
|
Редко
|
47%
|
44%
|
44%
|
45%
|
48%
|
50%
|
53%
|
Никогда
|
21%
|
16%
|
18%
|
19%
|
22%
|
25%
|
25%
Большая часть из тех, кто смотрит видеоконтент в путешествиях, предпочитают фильмы (65%), на втором месте по популярности — сериалы (47%)*.
*Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответов, поэтому сумма больше 100%.
Молодежь больше смотрит сериалы: среди респондентов до 24 лет так поступают 53% опрошенных, в возрасте от 25 до 34 лет — 57%, а у путешественников старше 65 лет — только 32%. Анимацию и мультфильмы в путешествиях смотрят 17% опрошенных. Здесь также выше доля у молодого поколения.
|
Какой контент вы предпочитаете во время поездок?
|
Все вместе
|
возраст (лет)
|
18-24
|
25-34
|
35-44
|
45-54
|
55-64
|
65+
|
Фильмы
|
65%
|
62%
|
65%
|
64%
|
67%
|
67%
|
62%
|
Сериалы
|
47%
|
53%
|
57%
|
50%
|
41%
|
37%
|
32%
|
Мультфильмы, анимация
|
17%
|
26%
|
23%
|
17%
|
11%
|
10%
|
13%
Вместе с семьей или друзьями кино и сериалы в путешествиях смотрит 51% опрошенных, 49% — делают это в одиночестве. Что касается жанров, то большинство выбирает комедии — так ответили 59% респондентов. Далее по популярности расположилось семейное кино (37%), детективы и триллеры (36%), фантастика (33%), драмы (21%) и ужасы (18%). Последние три жанра чаще выбирают для просмотра респонденты младше 34 лет, отметили в Авито Путешествиях.
Больше половины опрошенных (51%) скорее выберут для просмотра то, что давно хотели, но не находили на это времени, 26% пересмотрят любимые фильмы и сериалы, а 23% предпочтут свежие премьеры. Заранее формирует список видеоконтента для путешествия только каждый пятый опрошенный (21%), в то время как остальные чаще предпочитают выбирать кино и сериалы в моменте, в зависимости от настроения.
По данным Wink, самым «смотрящим» российским регионом стала Карачаево-Черкессия, где в среднем пользователь тратит на кино и сериалы 19 часов и 16 минут в месяц. Второе место занимает Кабардино-Балкария с показателем в 14 часов и 29 минут, а замыкает тройку лидеров Республика Алтай — 14 часов и 22 минуты*.
*Среди пользователей онлайн-кинотеатра Wink.ru за полный 2024 год; данные включают в себя просмотр фильмов и сериалов, без учета телесмотрения.
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