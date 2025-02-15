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Нижний Новгород вошел в топ-10 городов, жители которых активно используют электромобили

19 февраля 2025 17:41  [38]

Фото: freepik.com

Центр аналитики и исследований МТС AdTech проанализировал рост популярности электромобилей в России. Нижний Новгород занял девятое место в десятке городов-лидеров, где жители наиболее активно пользуются электромобилями. А в тройку городов вошла Москва, Санкт-Петербург и Краснодар.

Основные владельцы электромобилей — мужчины, составляющие примерно 80-82% всех водителей электрокаров. 38% пользователей электромобилей – люди с доходом от 70 до 150 тысяч рублей, при этом еще 17% – люди с доходом более 150 тысяч.

По данным исследования, сегодня большая часть электрокаров - почти 40% - эксплуатируется в Центральном федеральном округе, однако активен и Дальний Восток - здесь, согласно статистике, зарегистрирована каждая десятая электромашина в стране.

Прирост Индекса электромобилей в 2024 году по сравнению с 2023 годом составил 39%, что подтверждает рыночные цифры по росту популярности электромобилей в России. Индекс электромобилей отражает динамику активности пользования платными зарядными станциями. За основу расчета берется соотношение оплат электрозарядных станций к оплатам АЗС.

«За прошлый год число электромобилей в России выросло на треть. Индекс электромобилей также показывает устойчивый рост - за два года на 86%. Мы наблюдаем за несколькими параметрами, которые позволяют прогнозировать спрос у разных категорий потребителей в 2025 году, чтобы понимать, какие сегменты на рынке электромобилей будут расти несмотря на высокую кредитную ставку, увеличение утилизационного сбора и отмену части льгот для электромобилей иностранного производства. Индекс электромобилей позволяет нам и нашим клиентам оценить рост спроса на электромобили и лучше прогнозировать распределение рекламных инвестиций на основании динамики данного сегмента авторынка», – сказала директор по стратегии и коммуникациям МТС AdTech Ирина Фоминова.

Согласно исследованию, проведенному в декабре 2024 года, в топ-6 приложений для управления электромобилями и поиска электрозарядных станций в России вошли: IT Charge, V4D, Electro.cars, EN CARS, Zevs и Brixby. В декабре 2024 года на первое место рейтинга впервые попало приложение IT Charge, сместив с лидерской позиции V4D. Brixby впервые поднялся на шестое место, хотя в течение 2024 года не занимал в рейтинге позицию выше восьмой.

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Теги:
Электромобили
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