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Экономика

Автоэксперт раскритиковал страховку от водителей без ОСАГО

19 февраля 2025 18:13  [112] Экономика

Страховые компании начали предлагать автовладельцам новый вид страховки — защиту от водителей, у которых отсутствует полис ОСАГО. Однако, по мнению автоэксперта Максима Кадакова, это противоречит самой сути страхования.  

Во время стрима с Екатериной Малашенко на 360.ru он отметил, что страховщики и так обязаны возмещать ущерб пострадавшим, вне зависимости от наличия ОСАГО у виновника ДТП.  

"Почему автомобилисты должны платить не только за себя, но и за того парня? Страховые очень удобно устроились", — заявил Кадаков.  

Эксперт также выступил против идеи сделать такую страховку обязательной. По его словам, компания должна сначала выплатить компенсацию пострадавшему, а затем уже взыскивать деньги с виновного водителя.  

"Уже давно есть законодательная инициатива, которую страховые компании не поддерживают. Она предполагает, что владелец ОСАГО получает выплату в любом случае. Если ты пострадал и у тебя есть полис — получи страховое возмещение", — подчеркнул Кадаков.

Ранее АвтоВАЗ опроверг слухи об опасных подушках безопасности Takata.

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Теги:
Автомобили ОСАГО
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