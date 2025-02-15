Автоэксперт раскритиковал страховку от водителей без ОСАГО

Страховые компании начали предлагать автовладельцам новый вид страховки — защиту от водителей, у которых отсутствует полис ОСАГО. Однако, по мнению автоэксперта Максима Кадакова, это противоречит самой сути страхования.
Во время стрима с Екатериной Малашенко на 360.ru он отметил, что страховщики и так обязаны возмещать ущерб пострадавшим, вне зависимости от наличия ОСАГО у виновника ДТП.
"Почему автомобилисты должны платить не только за себя, но и за того парня? Страховые очень удобно устроились", — заявил Кадаков.
Эксперт также выступил против идеи сделать такую страховку обязательной. По его словам, компания должна сначала выплатить компенсацию пострадавшему, а затем уже взыскивать деньги с виновного водителя.
"Уже давно есть законодательная инициатива, которую страховые компании не поддерживают. Она предполагает, что владелец ОСАГО получает выплату в любом случае. Если ты пострадал и у тебя есть полис — получи страховое возмещение", — подчеркнул Кадаков.
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