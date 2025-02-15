В Нижегородской области стартовал проект «Мои наставники» Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

На площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области прошла торжественная церемония открытия образовательного проекта «Мои наставники». Он реализуется партпроектом «Женское движение Единой России» совместно с Министерством науки и высшего образования РФ при поддержке КУПНО и регионального правительства.

«Наставничество сегодня обретает новый импульс, захватывает все больше сфер нашей жизни - приоритетную роль учителя и наставника обозначают как стержневую идею Стратегии развития образования. О необходимости развития этого института говорят и когда дело касается адаптации ветеранов спецоперации на новом рабочем месте. Это истории о том, как поддерживать и вдохновлять друг в друга, вместе учиться, ведь все возможно, когда в тебя верят», - отметила сопредседатель общественного совета федерального партпроекта «Женское движение Единой России», зампредседателя Комитета СФ по социальной политике Дарья Лантратова.

Координатор проекта «Мои наставники» в Нижегородской области, руководитель координационного центра по поддержке военнослужащих, мобилизованных и их семей Татьяна Дружинина напомнила, что в прошлом году нижегородский проект «Мои наставницы» в рамках партпроекта был признан лучшим на федеральном уровне, трек было рекомендовано масштабировать по всей стране.

«Проект вызвал большой интерес, и в этом году мы расширяем его границы: теперь он называется «Мои наставники», и в нем примут участие и мужчины – и в качестве наставников, и молодых участников. Кроме того, в новом сезоне подопечными станут не только студенты вузов, но также и среднего профобразования – подключились всего 24 образовательных учреждения. Команда наставников у нас уже сформирована. Приглашаю к участию в проекте всех, кто хочет сделать что-то по-настоящему значимое в общественной и профессиональной деятельности, получить помощь опытного наставника, найти поддержку, собрать команду, довести идею до результата. Итогом совместной работы пар наставников и подопечных станут социальные проекты, лучшие из которых будут реализованы», - рассказала о региональный координатор проекта «Мои наставники».

В течение трех месяцев участники будут обучаться созданию и реализации социальных проектов, а также участвовать в открытых диалогах, сессиях, панельных дискуссиях, мастер-классах и других мероприятиях.

«Наставниками участников проекта станут признанные эксперты в своей области: сенаторы Российской Федерации, депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, руководители органов исполнительной власти Нижегородской области, а также ректоры образовательных организаций высшего образования, предприниматели и общественные деятели», - добавила генеральный директор АНО «Волонтерский центр Нижегородской области» Мария Самоделкина, которая также примет участие в проекте в качестве наставника.

Наставники смогут пройти обучение в Центре знаний «Машук» от лучших российских экспертов по наставничеству.

«В этом году проект масштабировался на всю Россию, во всей стране зарегистрировалось почти 10 тысяч человек. Очень важно, чтобы у студентов самых разных учебных заведений была возможность найти своего значимого наставника – из сферы политики, бизнеса, медиа. Благодарю всех наставников, кто откликнулся для участия в проекте: ректоров университетов, представителей органов исполнительной власти, руководителей муниципалитетов, компаний, общественных институтов, депутатский корпус, всех коллег по партии «Единая Россия». Большое спасибо, что согласились найти время в своем графике для молодежи!» - обратилась к собравшимся депутат Госдумы Екатерина Харченко.

По результатам реализации проекта «Мои наставники» пять лучших команд наставников и подопечных получат возможность пройти обучение в Центре знаний «Машук», а также подопечные смогут пройти стажировку в Госдуме и в Совете Федерации и получить поддержку федеральных экспертов.

«Сегодня наставничество – это не только передача навыков от опытного специалиста новичку, а целая система воспитания, направленная на формирование духовно-нравственных и гражданско-патриотических качеств молодежи. Акцент делается на передаче опыта «от сердца к сердцу» и личном примере. Такой вектор развития задается на уровне государства. По поручению Президента разрабатывается Концепция развития наставничества на период до 2030 года. С 1 марта 2025 года наставничество официально закреплено в Трудовом кодексе РФ, как дополнительная оплачиваемая работа, направленная на помощь другому работнику в овладении профессиональными навыками. Закон стал началом пути по законодательному обеспечению развития комплексной системы наставничества в России, в том числе в сфере труда», - сказала сенатор РФ, региональный координатор «Женского движения Единой России» в Нижегородской области Ольга Щетинина.

По результатам реализации проекта «Мои наставники» пять лучших команд наставников и подопечных получат возможность пройти обучение в Центре знаний «Машук», а также подопечные смогут пройти стажировку в Госдуме и в Совете Федерации и получить поддержку федеральных экспертов.

Координатор федерального партпроекта «Женское движение Единой России», депутат Госдумы Наталия Полуянова отметила, что, в «Единой России» 2025 год объявлен Годом муниципального депутата. Поэтому в регионах также стартовали проекты политического женского наставничества.

«Буквально два года назад был запущен проект по сопровождению женщин в политике на региональном и местном уровнях. А в этом году в новом формате мы с командой Женского движения и ведущими политологами страны работаем над разработкой модели взаимодействия депутатского корпуса с первичными отделениям партии и сообществами», - пояснила координатор партпроекта.

Напомним, вовлечение молодежи в социально значимую деятельность, поддержка ее научной, творческой и предпринимательской активности, в том числе за счет развития системы «социальных лифтов», реализация программы поддержки молодежных инициатив являются ключевыми задачами в народной программы «Единой России».