Представлен рейтинг самых медийных нижегородских политиков в Госдуме и Совфеде

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Редакция pravda-nn.ru совместно с системой "Медиалогия" впервые представила рейтинг медиаактивности представителей Нижегородской области в обеих палатах Федерального собрания. В него вошли депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации от региона.
Какие политики чаще всего появлялись в информационном поле в 2024 году и зачем им медийность – в нашем материале.
По мнению зампреда Общественной палаты Нижегородской области Евгения Семенова, политика в современных реалиях невозможна без открытости и публичности. Успешный политик должен быть узнаваемым, а его образ – ассоциироваться с деятельностью, важной для избирателей.
"Быть на виду – значит не просто вести соцсети, но и активно работать со СМИ, создавая и используя информационные поводы. Обычные новости, вроде установки лавочки во дворе, никому не интересны. Медийность требует более значимых событий", – поясняет Семенов.
При этом политик может привлекать внимание разными способами: через позитивные инфоповоды или через скандалы и эпатаж. Однако эксперты отмечают, что технологии "черного PR" в современной российской политике уже почти не используются.
Главный инструмент успешной медиаактивности – многоканальное распространение информации. Сегодня работают не только традиционные СМИ, но и мессенджеры, видеоплатформы, соцсети. В политической среде уже давно отказались от эксклюзивного сотрудничества с отдельными медиа, ориентируясь на максимальный охват.
Лидером по медиацитируемости по итогам 2024 года стал зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Его МедиаИндекс – 17 102. Политик активно работает со СМИ, но основным источником его информационного присутствия остается личный Telegram-канал, где он публикует посты ежедневно.
Среди главных инфоповодов года, связанных со Станкевичем:
- тест-драйв "Москвича-6" в Нижнем Новгороде и оценка перспектив его локализации;
- интервью о будущем топливно-энергетического комплекса России и разработке Энергостратегии до 2050 года;
- участие в обсуждении строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург с возможным продлением маршрута в Нижний Новгород.
Сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина занимает вторую строчку рейтинга. Ее МедиаИндекс – 13 673. Она активно представлена как в региональных, так и в федеральных СМИ, регулярно делится новостями в соцсетях и записывает видеоролики.
Наибольшее внимание СМИ привлекли ее:
- выступление на форуме "Культура. Традиции. Наследие" в Москве, где она говорила о народных художественных промыслах как части креативной экономики;
- получение медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени к 30-летию Законодательного собрания Нижегородской области;
- участие в молодежном форуме ПФО "Метеор", где обсуждались карьера, патриотическое воспитание и культурные ценности.
Депутат Госдумы Владислав Егоров (КПРФ) значительно уступает лидерам по медиаиндексу (**8 793**), но все же попал в топ-3.
Главные инфоповоды с его участием:
- предложение сделать из теплохода "Максим Горький" музей, который мог бы стать туристическим объектом Нижнего Новгорода;
- комментарий о перераспределении 100 млрд рублей на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2025 году;
- визит в Дзержинск с племянником Феликса Дзержинского, обсуждение сохранения его исторического наследия.
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