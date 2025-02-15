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Политика

Представлен рейтинг самых медийных нижегородских политиков в Госдуме и Совфеде

19 февраля 2025 18:59  [55] Политика

Фото: Госдума РФ

Редакция pravda-nn.ru совместно с системой "Медиалогия" впервые представила рейтинг медиаактивности представителей Нижегородской области в обеих палатах Федерального собрания. В него вошли депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации от региона.  

Какие политики чаще всего появлялись в информационном поле в 2024 году и зачем им медийность – в нашем материале.  

Почему политикам важно быть в медиапространстве  

По мнению зампреда Общественной палаты Нижегородской области Евгения Семенова, политика в современных реалиях невозможна без открытости и публичности. Успешный политик должен быть узнаваемым, а его образ – ассоциироваться с деятельностью, важной для избирателей.  

"Быть на виду – значит не просто вести соцсети, но и активно работать со СМИ, создавая и используя информационные поводы. Обычные новости, вроде установки лавочки во дворе, никому не интересны. Медийность требует более значимых событий", – поясняет Семенов.  

При этом политик может привлекать внимание разными способами: через позитивные инфоповоды или через скандалы и эпатаж. Однако эксперты отмечают, что технологии "черного PR" в современной российской политике уже почти не используются.  

Главный инструмент успешной медиаактивности – многоканальное распространение информации. Сегодня работают не только традиционные СМИ, но и мессенджеры, видеоплатформы, соцсети. В политической среде уже давно отказались от эксклюзивного сотрудничества с отдельными медиа, ориентируясь на максимальный охват.  

Кто стал самым медийным политиком региона?  

Лидером по медиацитируемости по итогам 2024 года стал зампредседателя комитета Госдумы по энергетике Юрий Станкевич. Его МедиаИндекс – 17 102. Политик активно работает со СМИ, но основным источником его информационного присутствия остается личный Telegram-канал, где он публикует посты ежедневно.  

Среди главных инфоповодов года, связанных со Станкевичем:  

- тест-драйв "Москвича-6" в Нижнем Новгороде и оценка перспектив его локализации;  
- интервью о будущем топливно-энергетического комплекса России и разработке Энергостратегии до 2050 года;  
- участие в обсуждении строительства высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург с возможным продлением маршрута в Нижний Новгород.  

Ольга Щетинина – вторая по медиаактивности  

Сенатор от Нижегородской области Ольга Щетинина занимает вторую строчку рейтинга. Ее МедиаИндекс – 13 673. Она активно представлена как в региональных, так и в федеральных СМИ, регулярно делится новостями в соцсетях и записывает видеоролики.  

Наибольшее внимание СМИ привлекли ее:  

- выступление на форуме "Культура. Традиции. Наследие" в Москве, где она говорила о народных художественных промыслах как части креативной экономики;  
- получение медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени к 30-летию Законодательного собрания Нижегородской области;  
- участие в молодежном форуме ПФО "Метеор", где обсуждались карьера, патриотическое воспитание и культурные ценности.  

Третье место – Владислав Егоров  

Депутат Госдумы Владислав Егоров (КПРФ) значительно уступает лидерам по медиаиндексу (**8 793**), но все же попал в топ-3.  

Главные инфоповоды с его участием:  

- предложение сделать из теплохода "Максим Горький" музей, который мог бы стать туристическим объектом Нижнего Новгорода;  
- комментарий о перераспределении 100 млрд рублей на индексацию пенсий работающим пенсионерам в 2025 году;  
- визит в Дзержинск с племянником Феликса Дзержинского, обсуждение сохранения его исторического наследия.  

Другие политики в рейтинге  

  • Артем Кавинов – 7 143  
  • Александр Вайнберг – 7 060  
  • Роман Любарский – 4 322  
  • Наталья Назарова – 4 007  
  • Вадим Булавинов – 3 770  
  • Евгений Лебедев – 2 286  
  • Анатолий Лесун – 1 531  

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