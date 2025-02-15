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Экономика

Работникам нижегородской фирмы выплатили 5 млн рублей по требованию прокуратуры

20 февраля 2025 09:00  [34] Экономика

В Нижнем Новгороде прокуратура добилась выплаты задолженности по заработной плате сотрудникам коммерческой организации. Благодаря принятым мерам 38 работников получили свои деньги, а общая сумма погашенной задолженности превысила 5 миллионов рублей.  

Прокуратура Советского района провела проверку в ООО "Мегамакс" и выяснила, что руководство компании с февраля по декабрь 2024 года не выплачивало заработную плату своим сотрудникам. Причем директор предприятия ранее уже привлекался за аналогичные нарушения.  

Для защиты прав работников прокуратура подала в суд заявления о взыскании задолженности по зарплате, внесла представление руководителю компании, а после возбудила административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (повторное нарушение сроков выплаты зарплаты).  

После вмешательства прокуратуры задолженность полностью погасили, а работники получили компенсацию за задержку выплат.

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Теги:
Долги Зарплата Прокуратура
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