Кинотеатры Нижнего Новгорода теряют зрителей, но увеличивают кассовые сборы

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В 2024 году посещаемость кинотеатров в Нижнем Новгороде сократилась на 8,8%, но рост цен на билеты позволил увеличить кассовые сборы. По данным "Бюллетеня кинопрокатчика", за год нижегородцы потратили на кино 767,5 млн рублей.
За прошлый год 15 кинотеатров города приняли чуть более 2 миллионов зрителей. Однако поток посетителей снизился, и для компенсации убытков сети значительно повысили стоимость билетов.
Средняя цена билета выросла на 34,7% по сравнению с 2023 годом и составила 378 рублей. Именно за счет этого кинотеатры смогли нарастить кассовые сборы на 23%.
Несмотря на снижение аудитории, увеличение доходов говорит о том, что зрители по-прежнему готовы платить за просмотр фильмов на большом экране, пусть и за более высокую цену.
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