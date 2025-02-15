Нижегородскую канатную дорогу закроют с 10 апреля
Пятый мост через Оку в Нижнем Новгороде начнут строить в 2025 году
На что можно будет потратить новые выплаты за рождение детей
В нижегородских вузах изменили правила поступления
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
19 февраля 2025 20:23  [66] Нижегородца задержали за кражу более 2 млн рублей с банковской карты
19 февраля 2025 19:41  [104] Цветочный горшок стал оружием в драке рабочих в Выксе
19 февраля 2025 19:24  [111] Забивший насмерть своего знакомого нижегородец получил 7 лет колонии
19 февраля 2025 19:22  [119] Водитель почувствовал себя плохо и протаранил четыре авто в Нижнем Новгороде
19 февраля 2025 18:51  [133] Уголовным делом закончилась для мигранта стрельба по нижегородским полицейским
19 февраля 2025 17:50  [190] Момент наезда маршрутки на женщину у Московского вокзала попал на видео
19 февраля 2025 13:31  [212] 53-летний слесарь погиб при падении с высоты на Бору
19 февраля 2025 12:22  [293] Роструд расследует ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в Большой Ельне
19 февраля 2025 11:55  [340] Перебегавшая дорогу не по "зебре" нижегородка погибла под колесами ПАЗа
19 февраля 2025 11:39  [225] Угрожавшего взрывом банка мужчину поймали в Сарове
Происшествия

Водитель почувствовал себя плохо и протаранил четыре авто в Нижнем Новгороде

19 февраля 2025 19:22  [119] Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

В Нижнем Новгороде произошла авария с участием нескольких автомобилей. По данным ГИБДД, ДТП случилось около 16:05 у дома №41 по улице Пискунова.  

Предварительно установлено, что водитель 1977 года рождения во время заезда на парковку почувствовал себя плохо, потерял контроль над автомобилем и врезался в четыре припаркованных машины – ВАЗ, Nissan, Datsun и Mitsubishi.  

Водителя доставили в медицинское учреждение для обследования. Другие участники происшествия не пострадали. Обстоятельства аварии уточняются.

Ранее сообщалось о жутком ДТП возле Московского вокзала. Там маршрутка сбила женщину, которая вышла из такси. Потерпевшая вскоре скончалась. 

Copyright © 1999—2024 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ГАИ ДТП Парковка
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
15 февраля 2025 08:54Как полиция ищет браконьеров на водоемах Нижегородской области
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph