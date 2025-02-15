Водитель почувствовал себя плохо и протаранил четыре авто в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: телеграм-канал "Нижний №1"

В Нижнем Новгороде произошла авария с участием нескольких автомобилей. По данным ГИБДД, ДТП случилось около 16:05 у дома №41 по улице Пискунова.

Предварительно установлено, что водитель 1977 года рождения во время заезда на парковку почувствовал себя плохо, потерял контроль над автомобилем и врезался в четыре припаркованных машины – ВАЗ, Nissan, Datsun и Mitsubishi.

Водителя доставили в медицинское учреждение для обследования. Другие участники происшествия не пострадали. Обстоятельства аварии уточняются.

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