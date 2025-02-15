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Бизнес

Нижегородская делегация во главе с Глебом Никитиным работает в ОАЭ

20 февраля 2025 09:07  [138] Бизнес

Фото: телеграм-канал Глеба Никитина

Делегация Нижегородской области приняла участие в международной выставке пищевой промышленности и производства напитков Gulfood Dubai 2025, где ознакомилась с новыми технологиями и продукцией мировых производителей.  

На стенде "Сделано в России", организованном Российским экспортным центром, была представлена и нижегородская продукция. В их числе — мука от ООО "Володарский мукомольный комбинат" и морепродукты, поставляемые ООО "Лунское море".  

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил важность участия региона в таких международных мероприятиях. 

"Отрадно видеть продукцию наших производителей на одной из крупнейших выставок мира. Мы обсудили меры поддержки экспорта, заинтересованы в расширении ассортимента поставок и готовы помогать в установлении деловых контактов. Встретили на выставке представителей компании "Шахунское молоко" — агрохолдинг изучает международный опыт и планирует наращивать экспорт", — сообщил он.

Нижегородский губернатор добавил, что предприятие вкладывает свыше 6 млрд рублей в создание агрокластера "Северная долина". В планах модернизировать производства, построить фермы и жилье для сотрудников, а также развивать корпоративное образование. 

Помимо выставки делегация представила проект "НЕЙМАРК" — инновационную образовательную платформу, объединяющую университеты и ИТ-компании. Проект уже получил поддержку Huawei, Сбера и Яндекса, а теперь рассматривается возможность сотрудничества с технологическими корпорациями ОАЭ.

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Теги:
Глеб Никитин Международное сотрудничество
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