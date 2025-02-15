Столкнувшиеся фуры заблокировали движение на М-7 в Нижегородской области Происшествия

Фото: "Подслушано Дзержинск"

Рано утром 20 февраля на 366-м километре федеральной трассы М-7 "Волга" в Володарском районе Нижегородской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием грузовых автомобилей.

В результате аварии движение в сторону Москвы временно приостановлено, сообщается на сайте ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород. В направлении Нижнего проезд организован только по одной полосе.

На месте работают дорожные службы и спецтехника, ведутся работы по ликвидации последствий ДТП и восстановлению движения.

Для объезда затрудненного участка автомобилистам рекомендуется использовать местные дороги через Володарск и Ильиногорск с возможностью вернуться на трассу М-7 на 356-м и 367-м километрах.