Ветераны СВО могут обратиться в Нижегородский кадровый центр за содействием в трудоустройстве Экономика

Ветераны СВО могут обратиться в Нижегородский кадровый центр «Работа России» за содействием в трудоустройстве.

По поручению президента РФ Владимира Путина в законе «О занятости» закреплено приоритетное право для участников СВО и членов их семей на трудоустройство.

«Карьерные консультанты работают с каждым участником СВО и членами их семьи индивидуально, сопровождая от обращения до момента трудоустройства. Служба занятости также активно сотрудничает с региональным филиалом фонда «Защитники Отечества». Карьерные консультанты работают на его площадке, информируют посетителей о мерах поддержки службы занятости, проводят ярмарки вакансий. Совместно с фондом мы также реализуем проект по социальной адаптации и трудовой интеграции участников СВО «Создай СВОю карьеру», - рассказала директор Нижегородского кадрового центра «Работа России» Людмила Егорова.

Кроме того, в 2025 году Минтруд РФ представил стандарт работы кадровых центров с ветеранами СВО, который вступит в силу весной 2025 года. Кадровые центры будут работать по принципу «одного окна», обеспечивая ветеранам доступ к необходимым услугам. Согласно предложенному стандарту пошаговый процесс получения государственной услуги будет следующим: подача заявления о содействии в поиске подходящей работы на портале «Работа России»; профилирование для понимания потребности и квалификации заявителя; индивидуальный план работы с пошаговыми действиями для успешного трудоустройства; непосредственный подбор вакансий с учетом жизненной ситуации и предпочтительной формы занятости.

«Нижегородский кадровый центр «Работа России» продолжает активно работать над улучшением условий труда участников СВО и их родных. Наши специалисты помогают в поиске подходящей работы в соответствии с индивидуальным планом содействия занятости, который учитывает состояние здоровья соискателей, их опыт и квалификацию. Консультанты службы занятости проводят мероприятия по социальной адаптации и профессиональной ориентации, оказывают психологическую поддержку, направляют на обучение и получение дополнительного профессионального образования. Для всех граждан, завершивших военную службу, у нас действует приоритетное трудоустройство», - отметил руководитель управления по труду и занятости населения Нижегородской области Игорь Пантюхин.

На платформе «Работа России» создан специальный раздел для участников СВО, где можно найти информацию о мерах поддержки данной категории граждан: https://trudvsem.ru/information-pages/employment-veterans .

Для получения дополнительной информации и консультаций можно обращаться в Нижегородский кадровый центр «Работа России» по телефону: 8-800-250-47-47.

Напомним, что с 2025 года в России по поручению президента Владимира Путина начал действовать нацпроект «Кадры». Он включает в себя четыре федеральных проекта: «Управление рынком труда», «Активные меры содействия занятости», «Образование для рынка труда» и «Человек труда». Мероприятия нацпроекта, ставшего преемником нацпроекта «Демография», направлены на то, чтобы качественно и оперативно готовить кадры под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства.

Ранее сообщалось, что с 2025 года для участников специальной военной операции действуют гарантии сохранения рабочего места на период службы. Если по возвращении ветеран по тем или иным причинам хотел бы сменить работу или сферу деятельности, кадровые центры адресно сопровождают вернувшегося. Ветеранам СВО предоставлено право бесплатного переобучения по востребованным на рынке труда профессиям и субсидирования найма.