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Общество

Районным администрациям передадут 46 бомбоубежищ в Нижнем Новгороде

22 февраля 2025 10:00  [215] Общество

Фото: flickr.com

Еще 46 защитных сооружений закрепят за районными администрациями в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на очередном заседание думской комиссии по имуществу и земельным отношениям, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

И.о. председателя комитета по управлению городским имуществом и земельными ресурсами мэрии Алексей Кирюхин рассказал, что во исполнение положений Федерального закона о гражданской обороне администрацией Нижнего Новгорода в плановом порядке проводится работа по ремонту и приведению в надлежащее техническое состояние муниципальных защитных сооружений. Заказчиком работ являются администрации районов. 

"Комитетом в отношении объектов проводились инспекции, кадастровые работы, процедуры закрепления на праве оперативного управления за администрациями районов", — сказал он. 

На сегодня, по словам чиновника, за райадминистрациями закреплено 100 защитных сооружений. 

"В отношении еще 46 свободных объектов планируется проведение в этом году кадастровых работ и последующем закреплении за администрациями для дальнейшего проведения ремонтных работ", - добавил Алексей Кирюхин. 

Ранее сообщалось, что четыре бомбоубежища в центре Нижнего Новгорода отремонтируют за 2,5 млн рублей. 

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