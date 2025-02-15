Нижний Новгород примет XII Форум регионов России и Беларуси под знаком молодежного сотрудничества Политика

Фото: пресс-служба ЗСНО

Спикер нижегородского Заксобрания Евгений Люлин принял участие в совещании с председателем Брестского областного совета депутатов Республики Беларусь Игорем Брилевичем, руководителями законодательных органов и молодежных парламентов субъектов Российской Федерации.

В «телемосте» «Мост Дружбы: молодежные парламенты Беларуси и России» также принял участие депутат Законодательного Собрания, руководитель аппарата регионального парламента Максим Ребров и председатель Молодежного парламента при Законодательном Собрании Татьяна Баранова.

Совещание было посвящено укреплению межрегионального сотрудничества, обмену опытом в сфере патриотического воспитания и подготовке к масштабным событиям, среди которых — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне и XII Форум регионов России и Беларуси, который пройдет в Нижнем Новгороде в июне 2024 года под темой «Молодежь Беларуси и России – наследники Великой Победы и будущее Союзного государства».

«Обмен лучшими практиками и прямые контакты дают новый толчок для сотрудничества, укрепляя отношения наших стран», — сказал Евгений Люлин.

Евгений Люлин также отметил, что за последние три года Нижегородская область провела почти два десятка совместных мероприятий с белорусскими коллегами, включая Съезд малых городов с Гродненской областью и визиты делегаций.

Особое внимание участники уделили патриотическим проектам. Спикер регионального парламента рассказал о программе «Уроки с путешествием», в рамках которой школьники посещают Волгоград и Брест, знакомясь с историей войны.

«9 мая 2025 года мы отправим поезд Нижний Новгород – Минск – Брест, чтобы 600 детей увидели Брестскую крепость и музеи. Это бесплатно, а в пути их ждут уроки и викторины», — добавил Евгений Люлин.

Татьяна Баранова в свою очередь анонсировала акцию Молодежного парламента по благоустройству захоронений участников Великой Отечественной войны.

«2025 год станет для нас особым: юбилей Победы, Год Защитника Отечества и масштабные мероприятия, такие как Форум регионов и фестиваль «Алтарь Отечества» с участием молодежи из России, Беларуси и стран СНГ», — резюмировал Евгений Люлин.

Участники «телемоста» выразили уверенность, что сотрудничество молодежных парламентов России и Беларуси станет основой для новых совместных инициатив, укрепляющих дружбу и историческую память двух народов.