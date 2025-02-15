Крушение самолета под Нижним Новгородом закончилось проверками Происшествия

В Кстовском районе Нижегородской области рухнул легкомоторный самолет. По предварительным данным, полученным от Приволжской транспортной прокуратуры, 20 февраля воздушное судно Van’s RV-7 совершило жесткую посадку на аэродроме Восточный, недалеко от поселка Новоликеево.

В результате крушения пострадали пилот и пассажир. Летательный аппарат получил серьезные повреждения. На месте работают следователи, спасатели МЧС и Нижегородский транспортный прокурор.

Следователи Центрального МСУТ СК России устанавливают причины происшествия. Ведется проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). По ее итогам будет принято процессуальное решение.

Транспортная прокуратура также проводит проверку соблюдения законодательства о безопасности полетов. Ход разбирательства находится под контролем руководства следственного управления.