Два человека погибли при крушении самолета под Нижним Новгородом

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Два человека погибли во время крушения легкомоторного самолета в поселке Новоликеево в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Напомним, что автокатастрофа произошла в Кстовском округе утром 20 февраля. После жесткой посадки начался пожар — его тушением сейчас занимаются сотрудники МЧС.
В результате погибли два человека.
Причину трагедии предстоит выяснить следователям. СК уже организовал проверку. Также по факту случившегося проводится проверка транспортной прокуратуры.
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