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Два человека погибли при крушении самолета под Нижним Новгородом

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Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Два человека погибли во время крушения легкомоторного самолета в поселке Новоликеево в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Напомним, что автокатастрофа произошла в Кстовском округе утром 20 февраля. После жесткой посадки начался пожар — его тушением сейчас занимаются сотрудники МЧС.

В результате погибли два человека.

Причину трагедии предстоит выяснить следователям. СК уже организовал проверку. Также по факту случившегося проводится проверка транспортной прокуратуры.

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Теги:
МЧС Пожар Самолеты
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