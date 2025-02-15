Два человека погибли при крушении самолета под Нижним Новгородом Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области

Два человека погибли во время крушения легкомоторного самолета в поселке Новоликеево в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Напомним, что автокатастрофа произошла в Кстовском округе утром 20 февраля. После жесткой посадки начался пожар — его тушением сейчас занимаются сотрудники МЧС.

В результате погибли два человека.

Причину трагедии предстоит выяснить следователям. СК уже организовал проверку. Также по факту случившегося проводится проверка транспортной прокуратуры.