Усадьбу Савиновой в Нижнем Новгороде повторно выставили на торги Культура и отдых

Фото: телеграм-канал АНО "АСИРИС"

Усадьбу А.В. Савиновой на улице Ковалихинской выставили на торги. Об этом сообщается в телеграм-канале агентства по сохранению и развитию объектов исторической среды (АСИРИС) Нижегородской области.

Здание является объектом культурного наследия регионального значения, ярким примером исторической застройки середины XIX века. Во флигеле дома напротив усадьбы родился Алеша Пешков (Максим Горький), а в соседнем доме на улице Семашко писатель жил уже со своей семьей.

Усадьба построена на рубеже 60-х – 70-х годов XIX века. В конце 1880-х годов вплотную к главному дому построили флигель. В советское время здания приспособили под МКД.

В ансамбль усадьбы Авдотьи Савиновой входят главный дом и флигель. На торги выставлены оба строения: площадь главного дома составляет 317,7 кв. метра, площадь флигеля — 171,3 кв. метра.

Заявки на участие в торгах принимаются до 3 марта по ссылке. Обязательное условие для нового владельца – реставрация выкупленного объекта в течении трех лет.

Отметим, что усадьбу уже выставляли на продажу в ноябре 2024 года.

Ранее стало известно, что несколько нижегородских ОКН планируют продать под восстановление в 2025 году.

Также накануне губернатор Глеб Никитин сообщил, что в Нижегородской области разработали первый в России региональный стандарт по сохранению историко-культурного наследия. Напомним, доступные для инвесторов исторические дома региона собраны в каталоге исторической недвижимости.