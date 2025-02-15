Опубликованы фото с места крушения самолета под Нижним Новгородом

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Появились фотографии с места крушения самолета в Кстовском округе Нижегородской области. Кадрами поделились в пресс-службах регионального управления МЧС и Приволжской транспортной прокуратуры.
Ранее сообщалось, что воздушное судно Van’s RV-7 совершило жесткую посадку на аэродроме Восточный, недалеко от поселка Новоликеево. После падения самолет загорелся — тушением занимаются сотрудники МЧС.
На месте происшествия также работают следователи. Еще туда направляется Нижегородский транспортный прокурор. Организованы проверки.
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