Мастер спорта СССР по плаванию Скрозников умер в Нижегородской области Спорт

Фото: телеграм-канал Александра Созонова

Мастер спорта СССР международного класса по плаванию Владимир Скрозников скончался после продолжительной болезни 20 февраля, сообщил глава Сокольского городского округа Александр Созонов в своем телеграм-канале.

Чиновник напомнил, что тренерская карьера ветерана спорта началась с момента открытия Сокольского ФОКа. Благодаря ему научились плавать, взрослые, дети и даже пенсионеры.

Сокольчане запомнят наставника молодых тренеров как замечательного человека, который любил юмор, был честным, принципиальным, добрым и интеллигентным.

"Приношу искренние соболезнования родным и близким Владимира Аркадьевича. Светлая память!" - написал Созонов.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье Владимира Скрозникова.