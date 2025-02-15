Мастер спорта СССР по плаванию Скрозников умер в Нижегородской области

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Мастер спорта СССР международного класса по плаванию Владимир Скрозников скончался после продолжительной болезни 20 февраля, сообщил глава Сокольского городского округа Александр Созонов в своем телеграм-канале.
Чиновник напомнил, что тренерская карьера ветерана спорта началась с момента открытия Сокольского ФОКа. Благодаря ему научились плавать, взрослые, дети и даже пенсионеры.
Сокольчане запомнят наставника молодых тренеров как замечательного человека, который любил юмор, был честным, принципиальным, добрым и интеллигентным.
"Приношу искренние соболезнования родным и близким Владимира Аркадьевича. Светлая память!" - написал Созонов.
Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования семье Владимира Скрозникова.
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