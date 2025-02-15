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Общество

Сын и внук-участник СВО написали книгу по фронтовому дневнику своего предка

20 февраля 2025 12:02  [40] Общество

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

«Боевое испытание показало, что наши люди, будучи в самых трудных условиях, не падают духом, тем более, когда знают, что ими много сделано ущерба для врага» - это строки из дневника фронтовика Великой Отечественной войны Дмитрия Матвеева.

В Штабе общественной поддержки состоялась презентация книги «Боевой путь в дни Великой Отечественной Войны», в которой собраны записи капитана Матвеева в период от начала войны и до ее триумфального завершения. Книгу из дневниковых записок «собрали» сын и внук героя. Региональный совет сторонников партии «Единая Россия» оказал поддержку в признании исторической достоверности и ее презентации.  Первыми читателями стали нижегородские кадеты, ветераны боевых действий, участники СВО.

На презентации сын фронтовика Валерий Матвеев рассказал о боевом пути своего отца, идее создания книги.

«Это дневник о боевом пути не только моего отца, но и его друзей, и всего советского народа, который участвовал в разгроме фашистской Германии. Говоря о своих соратниках, прошедших вместе с ним войну, он всегда подчеркивает прежде всего их храбрость и веру в Победу. Когда ближе знакомишься с его записями, то до глубины души пронизываешься теми днями и теми событиями, которые переживали наши отцы и деды. Работать с книгой начал его внук. Дневник был очень трудно читаемым, и ему пришлось провести большую работу, чтобы создать конкретный текст, обращаться в архив. Мы посвящаем эту книгу всем героям нашей страны и 80-летию Победы - Великой Победы!» - сказал  Валерий Матвеев.

Внук героя Великой Отечественной войны сейчас защищает Родину, исполняя свой долг в зоне СВО.

«Презентация этой книги - еще одно верное событие, несмотря на большое количество изданий и прочитанных книг на эту тему, все равно актуальное. Это история каждого человека, которая на фоне всего происходящего не должна быть забыта. Книга отражает историческую правду и дает новым поколениям, молодежи понимание того, что переживали бойцы, ради чего не жалели себя. Сейчас мы видим то же самое: даже, несмотря на то, что технологии ушли вперед, люди остаются прежними. Поэтому все это в сравнении и как урок следующим поколениям - очень полезно», - отметил на презентации участник СВО, ветеран боевых действий Максим Голубев.

Актер нижегородского театра «Вера» Дмитрий Суханов прочел для собравшихся отрывки из книги. Особую атмосферу единения создало исполнение песен о героизме защитников Отечества всех поколений.

Ученики Нижегородской кадетской школы им. Героя России И.В. Гурова знают о героизме нашего народа в годы Великой Отечественной войны не только из уроков истории. Уже более десяти лет при поддержке регионального отделения «Единой России» они принимают участие в одном из самых масштабных мероприятий партпроекта «Историческая память» - Параде Памяти в Самаре, посвященному легендарному военному параду 7 ноября 1941 года.

«В книге представлены события Великой Отечественной войны, которые мы должны помнить и знать. От таких людей мы узнаем правду, за что воевали наши предки, что происходило раньше, какие подвиги совершали герои ради нас и за что сейчас воюют наши бойцы сегодня в ходе специальной военной операции. Свои знания и память мы также будем передавать другим», - поделился ученик кадетской школы Николай Лысов.

Напомним, сохранение исторической памяти, поддержка и реализация проектов по образованию и воспитанию молодежи в патриотических, духовно-нравственных традициях,  по знанию истории Отечества является одним из важнейших направлений партпроекта «Историческая память» и в народной программе партии «Единая России».

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Теги:
ВОВ Единая Россия Книги
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