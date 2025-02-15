МАК проведет расследование крушения самолета в Нижегородской области Происшествия

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Межгосударственный авиационный комитет займется расследованием авиакатастрофы, произошедшей в Нижегородской области. В работе примут участие специалисты Приволжского МТУ Росавиации, сообщили в пресс-службе ведомства.

Трагедия произошла 20 февраля около 10:30 в районе поселка Новоликеево Кстовского района. Разбился частный легкомоторный самолет RV-7 (регистрационный номер RA-2296G). На борту находились два человека, оба погибли.

Ранее проверки по факту происшествия начали транспортные следственные органы и прокуратура. Теперь к расследованию подключился МАК, перед которым стоит ключевая задача – выяснить причины катастрофы и разработать меры для предотвращения подобных случаев в будущем.

Посмотреть фотографии с места крушения самолета можно тут.